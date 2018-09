Otro hueso duro de roer Juan del Arco podrá estrenar su paternidad ante su exequipo el sábado. :: Fernando Díaz Tras el debut ante el Ademar, el Logroño recibe al Granollers, serio candidato a la segunda plaza MARTÍN SCHMITT Logroño Viernes, 14 septiembre 2018, 09:20

El Ciudad de Logroño continúa evolucionando. Y ya está centrado en el Fraikin Granollers, que visitará el Palacio de los Deportes el próximo sábado, a las 19.30 horas. Un encuentro que se disputará el día del cohete de San Mateo, por lo que se espera menos gente de la habitual. Cuestiones del calendario.

El Granollers es uno de los serios candidatos a ocupar el trono de subcampeón esta temporada. Se trata de un equipo, el vallesano, que ha perdido a jugadores como Marc Cañellas, Rolandas Bernatonis, Gonzalo Porras y Jorge Silva, y ha llegado el exinternacional Antonio García, el brasileño Oswaldo Maestro, el central Borja Lancina y el pivote Ivan Popovic (ambos exjugadores del Bidasoa). «Ojalá que ocurra lo del Ademar, que estemos en partido los sesenta minutos. Lo importante es eso», opinó ayer Miguel Ángel Velasco.

El Granollers cuenta con una muy buena portería. Bombón Almeida les está dando mucha solvencia a los hombres de Antonio Rama; también cuentan los vallesanos con mucho peligro desde el exterior con Antonio García o Alejandro Márquez, y mucho potencial de desequilibrio con Borja Lancina u Oswaldo, al margen del excepcional juego interior con el pivote internacional Adriá Figueras, jugador más valioso la temporada pasada.

El Ciudad de Logroño no perdió efectivos contra el Ademar. Sin embargo, el martes no pudo entrenar Juan del Arco, y ayer no realizó la sesión Imanol Garciandia. Los motivos son bien distintos, aunque ninguno de los dos se perderá el encuentro ante el Granollers. Al vasco le colocaron dos implantes dentales, mientras que el lateral madrileño, que se medirá contra su exequipo, acaba de ser padre. Y por partida doble. Su mujer y las dos gemelas se encuentran en buen estado de salud.

Por otro lado, esta semana continúa la campaña de abonos del Ciudad de Logroño. Las oficinas del club estarán abiertas hasta mañana, entre las 18.00 y las 20.00 horas, y el día del partido, en taquilla a partir de las 18.00 (el encuentro se disputará a las 19.30).