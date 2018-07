«Me gusta defender a los jugadores grandes pero también quiero atacar» Balint Fekete posa en el Palacio de los Deportes. El lunes comenzará a entrenarse con el Ciudad de Logroño. :: díaz uriel Balint Fekete Lateral derecho del Ciudad de Logroño ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Domingo, 22 julio 2018, 13:17

«Buenas tardes». Con esta declaración de intenciones recibe el húngaro Balint Fekete a Diario LA RIOJA. No habla español, pero promete aprender los suficiente. Lateral derecho -puede jugar también en el extremo-, Fekete llega cedido por el Pick Szeged de Juan Carlos Pastor para esta temporada y llevará el número 15 en la espalda.

- ¿Qué conoce de su nuevo equipo? ¿Cuáles son sus referencias?

uNacimiento Gyula (Hungría). uFecha 27/06/1995. uAltura/peso 195 cms/92 kgs. uProcedencia Llega un año cedido por el Pick Szeged. uInternacional Jugó en 20 ocasiones con la selección juvenil húngara y tres con la júnior. uPosición Lateral o extremo derecho.

- Conozco mucho del equipo porque en el Pick he jugado con Pedro, Thiagus y Niko Mindegia. Con ellos he hablado mucho sobre el equipo, la ciudad y ellos me han dicho que es un lugar muy bueno. Sé que aquí la gente disfruta con el balonmano y intentaré ayudar.

- Llega a Logroño con la etiqueta de lateral derecho, pero Pastor ya le ha utilizado también en el extremo. ¿Qué posición prefiere?

- Yo puedo jugar en las dos posiciones. Pero prefiero jugar como lateral derecho.

- Usted cuenta con una ventaja y es que el sistema de juego del Ciudad de Logroño 'nace' de Juan Carlos Pastor, el entrenador del Pick Szeged.

- Pastor ya me dijo que el sistema de juego es similar. Es una gran familia de entrenadores que utilizan el mismo esquema. Espero que mi estancia en Logroño sirva para perfeccionar más mis conocimientos sobre el sistema de juego que utilizamos.

- Pastor ha hablado con usted sobre su nuevo destino. ¿Le ha hecho alguna recomendación?

- Sí, claro. Pastor me comentó cosas sobre la ciudad, el club, el sistema de juego. Lo más importante es que Pastor me dijo que Logroño es un club muy importante, con un gran entrenador. Fueron muy buenas referencias las que me dio del Ciudad de Logroño

- ¿Además de jugar en ataque, puede defender también?

- Yo me quedo con las dos opciones. Me gusta defender (hace el gesto de 'grapar' al rival mientras sonríe) a los jugadores grandes. Pero también quiero atacar, marcar muchos goles, hacer fintas.

- Llega cedido por una temporada. ¿Cuáles son sus expectativas para esta campaña en el Club Balonmano Ciudad de Logroño?

- Estoy muy emocionado por lo que puedo aprender esta temporada. Yo quiero mejorar como jugador, espero jugar muchos minutos. En el Szeged no pude jugar todo lo que me gustaría. Y yo quiero mejorar en el ataque, en la defensa y el contragolpe.

- El 2 de septiembre se disputa el primer título oficial de la temporada. Es la Supercopa, que se jugará aquí, y en la se enfrentará a su excompañero Thiagus.

- Será nuestro primer gran partido. Ya me estoy mandando mensajes con Thiagus sobre ese encuentro. Espero poder hacerle fintas a Thiagus (ríe).