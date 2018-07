«Gurbindo me dice que la ciudad es muy agradable y el ambiente del club, genial»

Cuando faltan pocos días para el comienzo de la pretemporada del Ciudad de Logroño (el lunes, 23), van llegando a la capital riojana los nuevos fichajes. Ayer lo hizo el lateral izquierdo francés James Júnior Scott (Lens, 27/05/1996), jugador que compartirá puesto con Juan del Arco y que ha firmado por dos temporadas. El pelo peinado con rastas cortas con reflejos dorados, atlético, en un español incipiente y muy voluntarioso, Scott respondió a las preguntas de Diario LA RIOJA en su nueva casa, el Palacio de los Deportes de Logroño.

- ¿Qué conoce del Club Balonmano Ciudad de Logroño?

- Conozco que Logroño es un club que da oportunidades a jugadores jóvenes. También sé que es una ciudad muy agradable y sus visitantes también. Y conozco el vino (risas).

«Prefiero atacar, pero si hay que defender puedo aprender para ayudar al equipo»

- ¿Le gusta el vino?

- No me gusta, pero mi familia vive en Burdeos y el mundo del vino no me es desconocido.

- Usted procede del Nantes donde ha compartido vestuario con españoles (David Balaguer, Eduardo Gurbindo y Alberto Entrerríos). ¿Qué le han contado del equipo?

- He hablado con Eduardo Gurbindo y me ha dicho que la ciudad está muy agradable y el ambiente del club está genial.

- Lugar de Nacimiento Lens. - Fecha 27/05/1996. - Altura/peso 200 cms/83 kgs. - Procedencia Nantes. - Internacion Bronce con Francia en el Mundial sub'21. - Ficha Dos temporadas. - Posición Lateral izquierdo.

- ¿Qué puede aportar James Júnior Scott al Club Balonmano Ciudad de Logroño? ¿Cuáles son sus principales características?

- Soy un jugador atlético, muy atlético. Y además soy bastante rápido y tengo bastante potencia para tirar a portería.

- ¿Ataca y defiende?

- Prefiero atacar, aunque si hay que defender puedo aprender para ayudar al equipo.

- ¿Llega usted a Logroño en busca de los minutos de juego que le estaban faltando en Nantes?

- Yo busco jugar. En Nantes no jugaba porque era muy complicado y Logroño puede ser una gran oportunidad.

- El primer partido oficial del equipo será en Logroño, ante el Barcelona, en la Supercopa de España. ¿Será una buena oportunidad de presentarse ante el público?

- Será complicado porque el Barcelona es un gran equipo, que siempre está peleando por ganar la Champions.

- ¿Tiene ganas de que empiece el trabajo?

- Estoy impaciente por que llegue el comienzo de la temporada y poder jugar en Logroño contra el Barcelona.