D.H. PLATA FEMENINA El Grafometal sufre más de lo esperado para hacerse con la victoria en Zaragoza La falta de concentración en defensa y los errores en los lanzamientos lastraron a las de Manu Etayo en la primera mitad ELOY MADORRÁN Logroño Domingo, 22 septiembre 2019, 17:22

El Grafometal La Rioja se hizo con el liderato momentáneo del grupo, a expensas de los que haga hoy el Pereda, después de ganar ayer en Zaragoza (21-25) y que Kukullaga perdiera por la mínima en Castro Urdiales (26-25). Pero no es oro todo lo que reluce. Y es que les costó mucho a las de Manu Etayo hacerse con los dos puntos en juego.

Avisó durante la pretemporada el técnico de las riojanas que no el equipo no se podía relajar lo más mínimo. Y ayer las jugadoras del Grafometal no comenzaron muy centradas en tareas defensivas. Esto, unido a la falta de acierto en los lanzamientos (muchos de ellos desde seis metros) hizo que el Schär se pusiera por delante en el marcador. Incluso llegaron a ponerse con cuatro tantos de ventaja en el electrónico (11-7) gracias a un tanto de Iris.

21 SCHÄR 25 GRAFOMETAL Schär Zaragoza Elvira, Carmen (3), Marta (1), Esther (1), Natalia (1), Chacón (4), Izarbe (1), Inés (1), Ailin, Pilar (1), Iris (4), Linda (2), Andrea (1), Ana, Sandra y Alba (1). Grafometal Sonora, Danielle (2), Valentina (1), Paula (3), Maite (1), Elena, Rebeca, Tatiana (6), Lucía, Sánchez (2), Rivas (7), Silvia (3), Alba y Ángela. Parciales 2-2, 5-4, 6-6, 8-6, 11-8, 12-11 (descanso), 13-13, 13-16, 14-18, 16-21, 17-24 y 21-25 (final). Árbitros Gutiérrez y González. Excluyeron a las locales Esther, Inés, Andrea, Sandra y Ana (2). Por el Sporting fueron excluídas Paula, Tatiana, Rivas y Silvia.

Tuvieron que apretar el acelerador las riojanas para reducir distancias y llegar al descanso con un ajustado 12-11.

Surtió efecto la charla de Manu Etayo en el descanso. El Grafometal La Rioja salió a la pista con otra cara. La defensa funcionaba a la perfección y se mejoraba la puntería, en especial en los brazos de Carla Rivas y Tatiana, con siete y seis goles respectivamente.

También la aportación de Sonora en la portería de las riojanas ayudó a que en la segunda parte el parcial (9-14) de las jugadoras de Manu Etayo fuera determinante para llevarse los dos puntos.

El sábado que viene el Grafometal recibe en Lobete al Atlántico Pereda (19.00 horas).