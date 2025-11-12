LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

June Loidi anota uno de sus tres tantos en Málaga. Joaquín Corrales
Balonmano | Liga Guerreras

El Grafometal muere en la orilla contra un Málaga más sólido

Las riojanas, que se quejaron del arbitraje, compitieron hasta los segundos finales para poder sacar algo positivo

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:28

Comenta

El Grafometal estuvo muy cerca de puntuar en una pista tan complicada como la del pabellón José Luis Pérez Canca malagueño. Sin embargo, el Costa ... del Sol le sacó brillo a su calidad y gracias a eso y a algunas decisiones arbitrales que no gustaron en el banquillo visitante, las de Suso Gallardo se llevaron una angustiosa victoria (22-21). Porque pese a todo, el cuadro sportinguista sabe competir, que es lo positivo del desplazamiento a tierras andaluzas.

