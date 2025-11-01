LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

June Loidi intenta lanzar sobre la defensa del Cicar Lanzarote. Lanzarote Digital
Balonmano | Liga Guerreras

El Grafometal gana con sufrimiento en Lanzarote

Con una Geandra espectacular en el último tramo del encuentro, el equipo riojano suma una nueva victoria que le mete en zona de 'play off'

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:37

Con mucho sufrimiento, el Grafometal se sobrepuso a una mala segunda mitad y gracias a las paradas de Geandra Rodrigues logró una angustiosa victoria ante ... el Cicar Lanzarote (20-21). Un triunfo que le permite al equipo de Luismi Ascorbe ocupar la séptima plaza de la clasificación. Es decir, meterse en zona de 'play off' por el título.

