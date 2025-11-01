El Grafometal gana con sufrimiento en Lanzarote

Con mucho sufrimiento, el Grafometal se sobrepuso a una mala segunda mitad y gracias a las paradas de Geandra Rodrigues logró una angustiosa victoria ante ... el Cicar Lanzarote (20-21). Un triunfo que le permite al equipo de Luismi Ascorbe ocupar la séptima plaza de la clasificación. Es decir, meterse en zona de 'play off' por el título.

El Sporting es un equipo diferente al del año pasado. La confianza le hace jugar de una manera mucho más suelta, casi sonriendo. Y con esa energía es complicado meterle mano al conjunto dirigido por Luismi Ascorbe. Este sábado, en tierras lanzaroteñas, comenzó con firmeza el bloque verdeamarillo con un primer parcial que enfrió el ruidoso pabellón Titerroy (2-5). Unos minutos en los que brilló Fernanda Insfrán.

Cicar Lanzarote Sánchez, Radovic (5), Squizziato, Cabrera, Boner (7), Cobo (1), Trujullo (2), Mornesa, Thalyta, Celia López (3), Thais, Rivas, Tort (1), Marilia (1) y Marín (ps). 20 - 21 Grafometal Geandra, Larrayoz (ps), Chumillas (1), L. Alonso (1), Benítez (2), Insfrán (3), P. Milagros (1), P. Morales , Garoa (3), Rivadeneira, Samartín (2), June Loidi (3), Novovic (1), Somogyi, Sidibe (1) y Loscos (3) Parciales: 2-3, 4-5, 5-7, 7-9, 8-10 y 8-12 (descanso). 11-14, 13-16, 16-16, 18-17, 20-20 y 20-21 (final)

Árbitros: López y Argiz. Excluyeron a la slocales Tort y Marilia (2) y a Chumillas y Lorena, del Grafometal

Sin embargo, el San José Obrero mejoró su defensa e Irene Sánchez empezó a parar balones, lo que propició que las locales empataran las cosas (5-5) para el minuto 11. Al Grafometal le costaba más atacar en posicional, por lo que intentó darle ritmo al partido con contragoles y transiciones muy rápidas. Así, con 6-9 en el marcador el conjunto canario frenó el reloj.

Pocas cosas cambiaron porque la dinámica fue la misma, con un Sporting dominando el marcador gracias a la conducción de Blanca Benítez, que se sentía muy cómoda en pista. Sobre la bocina, Mina Novovic marcaba el 8-12.

Tras el paso por vestuarios, muchas cosas cambiaron. El motor ofensivo del cuadro riojano comenzó a griparse, algo que aprovechó el Cicar para recortar diferencia. El ataque estático sufría muchas pérdidas y el tiempo muerto de Ascorbe no logró detener la sangría. Más de diez minutos tardó en marcar el Sporting para mantenerse a flote, pero para aquel momento el equipo canario ganaba 17-16.

A partir de entonces, con trece minutos por jugar, Geandra Rodrigues entró en escena. Las riojanas no podían detener los goles de Radovic y Boner pero la portera brasileña mostró su cara más eficaz, deteniendo todos los balones que apuntaban a su portería. Es más, el último tanto de las locales lo marcó Boner a falta de ocho minutos.

Fue June Loidi y Benítez las responsables de sumar para el bloque sportinguista, mientras Geandra detenía penaltis a Boner y a su excompañera Gema Trujillo. En la jugada final, los árbitros pitaron pasos a Sidibe y fue la meta brasileña la que volvió a cerrar su portería para sumar una nueva victoria.