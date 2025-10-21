LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Blanca Benítez anota un gol ante el Ikasa en un partido anterior en el Palacio. Justo Rodríguez
Balonmano | Copa de la Reina

El Grafometal deja en el camino al Ikasa para avanzar en la Copa

Las riojanas dominan al equipo madrileño, que aprovechó algunas lagunas en los minutos finales para recortar las distancias

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Martes, 21 de octubre 2025, 22:54

Comenta

El Grafometal avanza en la Copa de la Reina. El equipo riojano derrotó este martes al Ikasa con claridad, dominando a las madrileñas, que en ... los minutos finales aprovecharon algunas lagunas verdeamarillas para recortar distancias. Pese al 24-27 final, la clasificación de las chicas de Luismi Ascorbe nunca estuvo en peligro.

