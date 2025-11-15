LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores del Dicorpebal celebran el triunfo en Artaleku. Arrate Morales

Balonmano | Liga Asobal

Golpe de Autoridad del Dicorpebal en Artaleku

Los riojanos se hacen cada vez más fuertes en la lucha por Europa en Irún gracias a una gran segunda parte en la que brilló Xoan Ledo

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:45

Comenta

El Dicorpebal no ocupa la segunda plaza de la igualadísima Liga Nexus Asobal por casualidad. Este sábado lo ha demostrado en Artaleku, en donde ha ... dado un golpe fuerte sobre la mesa. Un golpe de autoridad para derrotar a todo un Bidasoa por 28-32 para mantener una dinámica impoluta de seis victorias consecutivas que le llevaron de zona de nadie a ser un serio aspirante a las plazas europeas. Cierto es que todavía falta un mundo, pero las sensaciones que irradia este Ciudad de Logroño son magníficas.

