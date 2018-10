«No sé si hemos ganado un punto o no» El entrenador franjivino afirma que la última acción «estuvo bien jugada» en un partido «de rachas de ambos equipos» Miguel Ángel Velasco Técnico del Logroño E. MADORRÁN LOGROÑO. Sábado, 27 octubre 2018, 23:58

Miguel Ángel Velasco atiende tranquilo a Diario LA RIOJA. Contento con el trabajo de sus hombres, el técnico del Ciudad de Logroño resume lo visto en El Sargal bajo su prisma, antes de parón de la Liga por los partidos de las selecciones.

- ¿Qué resumen hace de este partido tan loco?

- Ha sido un encuentro igualado. Los dos equipos hemos ido a ráfagas, muy trabados en ataque. Las defensas han estado superiores. Los primeros quince minutos de partido han sido nuestros, los segundos suyos. Y en la segunda parte, igual. No sé si hemos ganado un punto o si lo hemos perdido. La realidad es que es otro empate contra un rival complicado.

- Uno de los problemas que ha tenido su equipo es que no ha sabido aprovechar las exclusiones.

- Es verdad. Sobre todo en la primera parte no las hemos sabido jugar nada bien. Aun no jugándolas bien, hemos tenido opciones. Pero no ha sido nuestro día desde los extremos. Y eso nos ha penalizado. Pero no puedes meter todos los días 40 goles o más. Entre las paradas de Maciel y las que tiramos fuera, las portería se igualan.

- Hablando de los porteros, el partido de Sergey Hernández ha sido decisivo por el cómo y el cuándo ha detenido los ataques rivales.

- Sí, porque le aguanto en la portería a pesar de que en la primera parte acaba con cinco paradas. En la segunda parte empieza a pararlo todo y ha cerrado la portería. Entre las paradas que se han ido fuera de banda y los rechaces que no hemos cogido... podíamos estar hablando de otro resultado.

- El Ciudad de Logroño ha disfrutado de un último ataque, de catorce segundos, para hacerse con la victoria. ¿Cree que ha estado bien jugado?

- Yo creo que sí. Somos uno menos por la exclusión de Kusan, yo no tengo tiempo muerto para pedir y quedan catorce segundos creo. Balenziaga aguanta muy bien y ataca en los últimos cinco segundos para no dar margen. Si atacamos antes, con uno menos, te pueden quitar el balón. Por eso él ataca al final y creo que lo hace bien. Lo que pasa es que en el desequilibrio no lo consigue. La decisión es buena pero acaba de salir de una lesión y le falta rodaje. Si hubiera estado Lazar en el campo hubiéramos tenido más recursos... pero creo que está bien jugado. Sin arriesgar.

- ¿Mala suerte en los minutos finales?

- La mala suerte ha estado en los dos lados, no sólo en el nuestro.

- Después de lo visto sobre la cancha de El Sargal, ¿considera el punto logrado bueno o malo?

- Creo que hay que ser siempre positivo y mirar que estamos segundos en solitario, aunque solo con un punto de ventaja. Nos vamos a plantar en la jornada ocho sin perder, pero solamente con un punto de ventaja sobre cinco o seis rivales y sin haber jugado contra el Barcelona. Podemos valorar que hemos jugado ya contra cuatro rivales directos, podemos mirar cómo estábamos el año pasado a estas alturas. A mí me gustaría estar más arriba por cómo ha transcurrido la competición pero seguro que si seguimos así sacaremos los partidos adelante y estaremos arriba.

- El parón por los partidos de la selección, ¿le viene bien al equipo?

- Creo que sí. Aunque no hemos jugado dos partidos por semana siempre viene desconectar del balonmano. Tanto a los jugadores como a los técnicos nos viene bien.