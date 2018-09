LIGA ASOBAL «No hemos ganado pero estamos en el buen camino» Miguel Ángel Velasco da una directriz durante el partido. :: F. D. El técnico, que está «contento» con su bloque, destacó el buen papel defensivo Miguel Velasco Entrenador del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Sábado, 22 septiembre 2018, 23:53

Miguel Ángel Velasco, pese a lamentar el empate ante el Granollers, opinó que su equipo jugó muy bien.

- ¿Con qué sensación se marcha del Palacio de los Deportes?

- Con una sensación agridulce, igual que el partido contra el Ademar. Creo que hicimos un buen partido y no fuimos capaces de rematarlo. Hoy (por ayer) hemos tenido la bola para meter gol y ganar, pero... Sin embargo, estoy contento con el trabajo, con la actitud del equipo durante los sesenta minutos. Creo que estamos a un nivel defensivo muy bueno. También estamos en un nivel bueno ofensivo, aunque tal vez nos falta un punto en el contraataque y en el balance defensivo. Pero en líneas generales estoy contento con el trabajo.

- Parecía que cada vez que el Ciudad de Logroño se distanciaba de dos o tres goles era incapaz de matar el encuentro.

-No hemos sido capaces de meterlas estando con tres goles arriba. Si no pasaba una cosa, pasaba otra. En la segunda parte Bombón Almeida ha estado espectacular, nos paró muchos tiros de seis metros. Y eso, al final, marca un poco la diferencia, aunque nuestra portería ha estado muy bien.

- ¿Qué opina de la tarea arbitral?

- No opino de los árbitros.

- ¿Cree que ha influenciado en el resultado?

- No opino de los árbitros.

- ¿Cómo está el equipo después de este amargo empate?

- Hoy es diferente. Cuando tienes todo perdido y empatas te sabe a gloria. Ahora, cuando has ido ganando todo el partido, sabe a derrota el empate. Pero después de las dos primeras jornadas, no hemos perdido ninguno de los dos encuentros. No hemos ganado pero estamos en el buen camino.

- Y se jugó por momentos buen balonmano.

- Sí. Estamos a un buen nivel defensivo y de portería. Ofensivamente estamos haciendo buen balonmano. Estoy contento.