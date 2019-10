«Hemos evitado a los cocos del bombo pero hay que tener respeto» Gurutz abraza a Velasco, en la ida ante el Schafhausen. / F. Díaz Miguel Á. Velasco | Entrenador del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Logroño Miércoles, 16 octubre 2019, 08:52

Velasco respiró liberado tras el sorteo al ver que el rival no era uno de los cocos del bombo.

- ¿Se siente aliviado por el sorteo de las eliminatorias de la Copa EHF?

- Lógicamente hemos evitado a los cocos del bombo, a los grandes rivales. En ese aspecto creo que hay que estar contento, pero también hay que tener el máximo respeto y hay que jugar los partidos, evidentemente.

«Esta temporada el nivel de la EHF es superior, con muchos equipos alemanes, franceses y el Benfica»

- Además, no es un viaje excesivamente largo...

- Sí, creo que puede ser un viaje mucho más cómodo si lo comparas con Bielorrusia, por ejemplo. No es que sea más o menos barato, pero no tienes que viajar miles de horas para llegar a destino. No nos podemos quejar ni deportivamente ni a la hora de viajar.

- ¿Qué sabe del Achilles Bocholt?

- Poco. Tampoco he buscado referencias del equipo belga porque todavía queda un mes para jugar contra ellos. Viendo la plantilla, está compuesta por jugadores belgas y cuatro holandeses. No les conozco pero la referencia debe ser Cuenca el año pasado, que les eliminó en esta misma ronda (29-34, en el partido jugado en Bélgica, y 37-25 en El Sargal).

- Más allá del rival de la tercera ronda, el nivel que hay actualmente en la Copa EHF es bestial con equipos como el Rhein Neckar Lowen, Fuchse Berlin, Magdeburgo, Benfica, Chambery Savoi, Nantes, PAUC, Nimes...

- Sí, ya lo había el año pasado aunque creo que esta temporada el nivel es superior. Están metidos muchos equipos alemanes y franceses muy fuertes, o el Benfica portugués. Ha habido algunos equipos que se van a enfrentar (Chambery y PAUC, por ejemplo) pero si pasas de ronda será una Copa EHF con grupos mucho más fuertes que los C y D de la Champions.

- ¿El aspecto más negativo del sorteo es el que el encuentro de vuelta es en Bélgica?

- Nunca se sabe. Si somos capaces de hacer bien los deberes en casa a lo mejor ellos en el segundo partido tienen que arriesgar, hacer cosas que quizás habitualmente no estén acostumbrados. Nunca se sabe aunque a priori siempre es mejor jugar el segundo partido en casa.