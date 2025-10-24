Un duelo especial para Preciado

Martín Schmitt Logroño Viernes, 24 de octubre 2025, 07:17 Comenta Compartir

El Ciudad de Logroño buscará su cuarta victoria consecutiva en una de las pistas más complicadas de España, O Gatañal, donde le espera un equipo , el Frigoríficos Morrazo, que viene de ganar nada menos que en el Vicente Trueba de Torrelavega. Un encuentro, el del domingo (17.30 horas), que es especial para el capitán del conjunto franjivino, el gallego Álvaro Preciado. De hecho, cada vez que juega el central en Cangas saltan las chispas.

«Ellos en O Gatañal siempre se juegan esa carta a que los partidos de casa son suyos y la gente va a apretar. Está claro que va a ser un partido complicadísimo, como siempre», explicó el primera línea pontevedrés, que tendrá en la grada a familiares y amigos. «Es un partido especial por estar cerca de tu gente y un poco también por antiguos partidos, sobre todo estando en el Cisne e incluso con Logroño ya de años anteriores», agregó.

El otro gallego de la plantilla, el lalinense Xoan Ledo, también vivirá un encuentro especial. De hecho, uno de los extremos izquierdos del equipo que dirige Quique Domínguez, Aarón Díaz, es primo hermano del portero franjivino.

El equipo riojano llega a este encuentro después de derrotar con claridad y un juego coral al Villa de Aranda (42-30). Para su entrenador, Miguel Velasco, el equipo está alcanzando la velocidad crucero. Para Preciado, el bloque franjivino «va cogiendo el ritmo que hacía falta». «La gente se va creyendo cada vez más esas directrices que nos da Miguel (Velasco), esa forma de jugar que a lo mejor les costaba adaptarse al principio o no creían tanto en ella. Pero sí que es cierto que ahora cada uno está haciendo lo que se le pide, el trabajo que estamos buscando y de momento está dando sus frutos y estamos muy contentos», agregó. Entre otras cosas, Preciado aplaudió la intensidad demostrada ante el Villa de Aranda. «No tuvieron opciones en ningún momento».

Además del buen juego colectivo, el central gallego está cuajando un gran inicio de temporada. «Es un año para dar un paso al frente y creo que lo estoy dando y lo seguiré intentando. Queda mucho por mejorar, está claro. Cuando te dan la responsabilidad y la confianza hay que aprovecharla lo máximo posible y es lo que estoy intentando hacer», apuntó Preciado.

El primera línea se medirá a un excompañero como Ángel Rivero, que está en un gran momento. El que se perderá el duelo del próximo domingo lamentablemente es otro exfranjivino, el pivote Javi García, que sufrió ante el Nava una lesión en el hombro de larga duración. El leonés deberá pasar por el quirófano y se espera que la baja sea de varios meses.

Justo después del encuentro en O Gatañal, Miguel Ángel Velasco y Andrej Pergel viajarán a Hungría para incorporarse a la selección; Panchito Lombardi viajará a Buenos Aires con Argentina y Álvaro Martínez se unirá a la expedición de los Hispanos por Suecia. Un parón que alcanza al Dicorpebal en su mejor momento. «Estamos ahora mismo en muy buena forma, sea cual sea el resultado del domingo. Creo que vamos a competir bien y al final es adaptarse. Después del partido seguiremos entrenando para preparar bien el partido ante el Granollers», sintetizó.

