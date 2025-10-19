El Dicorpebal saca músculo y pasa por encima del Villa de Aranda

Martín Schmitt Logroño Domingo, 19 de octubre 2025, 18:22 | Actualizado 18:59h. Comenta Compartir

Una muestra de poder, de músculo e intensidad, de defensa y ataque bien trabajado. El Dicorpebal pasó por encima del Villa de Aranda (42-30) en un encuentro que dominó de principio a fin y que supone el tercer triunfo consecutivo del bloque franjivino y que le mantiene en la lucha por los puestos de la zona noble de la Liga Asobal.

Con mucho color en las gradas, con la visita de unos 250 aficionados arandinos y una muy buena entrada local, el Ciudad de Logroño salió con intensidad al parqué del Palacio de los Deportes. Fuerte en defensa, con un Marcos Cancio efectivo en sus primeras intervenciones y con las ideas claras en ataque, rápidamente el equipo riojano se puso a comandar el encuentro (4-1).

Pese a ese inicio fulgurante de los franjivino –que este domingo estrenaron la segunda equipación de color rosa mostrando su apoyo en la lucha contra el cáncer de mama–, el encuentro se equilibró por momentos, aunque los de Miguel Velasco llevaban la voz cantante con rentas de dos y tres goles.

Los riojanos intentaban imprimir velocidad a las acciones y en un contragol Rogonovs golpeó el rostro de Preciado que se había internado en los seis metros del Villa de Aranda. El pivote amarillo vio la roja y a partir de esa superioridad (Sladkowski había sido excluido un minuto antes) el Dicorpebal rompió el partido. La defensa subió la intensidad y el Ciudad de Logroño corrió más. Tras un gol de Pestic, con 13-7, Márquez solicitó su primer tiempo muerto.

Pese a frenar el ímpetu franjivino, el Dicorpebal siguió a lo suyo. Los riojanos parecían aviones y la defensa una muralla. Y cuando algún jugador arandino encontraba un hueco aparecía Cancio, que en el festival de goles que se convirtió la primera parte logró detener ocho balones. En la área opuesta, Vasco Teixeira ocupaba el lugar de un desacertado Pau Guitart.

A los 24 minutos, el Villa de Aranda volvía a detener el reloj y Márquez ordenaba una mixta sobre Pergel. Con tanta desigualdad en la cancha, los aficionados visitantes empezaron a cantar sin parar, lo que contagió un poco a los suyos, que recortaron distancias antes del descanso 23-16.

Tras el paso por vestuarios nada cambió. El Dicorpebal no bajó ni un ápice su intensidad. Como si se tratara de un encuentro igualado, continuó haciendo daño con un Preciado estelar y con Álvaro Martínez y Andrej Pergel como ejecutores de una ofensiva que crece partido a partido. El partido ya estaba sentenciado para el minuto 40 (30-20), pero los de Velasco continuaron dejándose todo en cada acción, sin guardarse nada.

El Villa de Aranda tampoco bajaba los brazos. Está en su ADN de equipo luchador, corrosivo e infatigable. El bloque arandino perdió por lesión a Cardoso (tuvo que ser retirado del campo por Zaja y Álvaro Martínez), que fue el único momento feo de la tarde.

Mientras tanto, Marcos Cancio mantenía su efectividad bajo palos –terminó el encuentro con catorce paradas– mientras que sus compañeros corrían cuando podían. A falta de quince minutos saltaron al campo Luis Juárez y Unai Galán, que hasta ese momento no había jugado. El navarro anotó dos goles y mantuvo la tensión del equipo, que acabó celebrando una goleada (42-30) ante un buen grupo de espectadores en uno de esos partidos que están llamados a fidelizar a los aficionados.

