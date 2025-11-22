A este Dicorpebal no hay quien le pare

Aeste Dicorpebal no hay quien le pare. El equipo riojano ha cogido velocidad de crucero, confía en su balonmano y se ha instalado por méritos ... propios en el segundo puesto de la Liga Asobal. Este sábado ganó con más apuros de lo necesario (38-35) en un partido de rachas y que tuvo de todo.

Salió como una mota el Caserío Ciudad Real que sorprendió al Dicorpebal (0-2). Pero era cuestión de tiempo que la maquinaria franjivino se engrasara. Los riojanos aprovecharon la eficacia de Miguel Martínez desde los diez metros para ponerse por delante en el marcador y mantenerlo así hasta el final del partido.

Apostó Velasco por Cancio bajo palos para tener a los dos porteros con ritmo de competición. El asturiano fue de menos a más y sumó para el equipo. El 6-0 defensivo con Popovic y un Aitor García que llega a todo hizo raya y Santiago Urdiales se vio obligado a parar el partido porque el Dicorpebal adquiría la mayor renta hasta el momento (12-8) pasado el primer cuarto de hora. Entendió el técnico del Caserío que había que mover el árbol y plantear algo distinto sobre la pista para cambiar la decoración porque no le beneficiaba. Pasó a atacar sin portero y a defender con un 5-1 con mucha profundidad para interrumpir la circulación de balón local.

Esta circunstancia coincidió con Juárez dirigiendo al equipo y más rotaciones y el Dicorpebal se resintió. Velasco tuvo que parar el partido (16-13) y volver al siete inicial para recobrar la ventaja y llegar al final de la primer parte con cinco tantos de renta y una última acción que significó penalti a favor y dos minutos para Palomeque. El sueño de todo entrenador para una jugada final a favor.

Aitor García, en la zaga, y David Cadarso, en la producción ofensiva, fueron los más destacados en los primeros treinta minutos.

La salida del Ciudad de Logroño no pudo ser más acertada. Los franjivino aprovecharon la superioridad inicial y una doble, cuatro minutos después, para romper el partido definitivamente (26-18) y obligar a Santiago Urdiales y a solicitar tiempo muerto para detener la sangría y ordenar a los suyos.

Le sirvió este parón al Caserío Ciudad Real para reactivarse y realizar un último esfuerzo para meterse en el partido con un parcial de 0-3 (26-21), pero los goles de Preciado y Pergel acabaron con las esperanzas visitantes.

Y en esas se las prometía muy felices el Dicorpebal, pero se dio la tormenta perfecta: errores en los pases y en los lanzamientos desde seis metros, la defensa no acierta como en la primera parte, la portería tampoco y dos o tres decisiones arbitrales protestadas. El resultado es que Velasco tuvo que parar el partido (minuto 46) porque el Caserío se puso a tres goles (29-26).

Subió un punto la intensidad de la defensa y Xedo se puso bajo palos pero el marcador se apretaba más (32-30). Además, Popovic dio el susto al irse al suelo en una acción defensiva y no poder levantarse. Finalmente el jugador se retiró por su propio pie. Habrá que esperar a ver si tiene alguna lesión o no.

Caserío atacaba sin portero pero Logroño sacaba bien el contragol por mediación de Aitor García. El intercambio le venía bien a los locales.

Pero no estuvo fino el Dicorpebal en los últimos minutos y Caserío lo aprovechó para ponerse a un gol tras un penalti muy discutido por los franjivino.

A dos minutos para el final se paró el partido para atender a un espectador que se desplomó en la grada. Momentos de mucha incertidumbre y contención en el Palacio. Los servicios médicos del Dicorpebal y efectivos de Cruz Roja acudieron raudos a la grada para atender al espectador visitante que se desplazó ayer a Logroño. Aprovecharon los dos entrenadores para reunir a los suyos y preparar el final.

La exclusión del visitante Casares antes del parón médico le daba al Dicorpebal cierta ventaja, además de la que tenía en el marcador (36-34). Se reanudó el juego. Intercambio de goles y tiro alto de Domingo para tranquilidad del equipo local que sigue sumando victorias (38-35) para confirmar su segunda plaza en la Liga Asobal.