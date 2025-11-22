LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

David Cadarso vuela antes de anotar un gol. Sonia Tercero
Balonmano | Liga Asobal

A este Dicorpebal no hay quien le pare

Los riojanos ganan con más apuros de lo esperado en un partido con altibajos en el juego y confirman la segunda plaza de Asobal

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:38

Comenta

Aeste Dicorpebal no hay quien le pare. El equipo riojano ha cogido velocidad de crucero, confía en su balonmano y se ha instalado por méritos ... propios en el segundo puesto de la Liga Asobal. Este sábado ganó con más apuros de lo necesario (38-35) en un partido de rachas y que tuvo de todo.

