LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Dicorpebal saludan a la grada después del brillante triunfo ante el Granollers. Miguel Peche
Balonmano

Dulce resaca franjivino

El Dicorpebal se aúpa a la segunda posición tras un partido que confirmó la comunión entre la afición y el equipo

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:45

Comenta

Al Dicorpebal todavía le queda en la boca el regusto de lo que vivió el pasado sábado en el Palacio de los Deportes. ... La noche contó con todos los ingredientes necesarios para una cita histórica: dos grandes equipos, un partido igualado, buenas acciones por ambas partes, la grada en perfecta comunión con su equipo y triunfo final para los de casa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  2. 2

    Aspirantes a la oposición de guarderías describen otro «examen imposible»
  3. 3

    «Las ves en persona y asusta por mucho que llevemos nuestros trajes especiales»
  4. 4 Rescatadas cuatro personas desorientadas mientras hacían senderismo en Lomos de Orios
  5. 5

    Café, caña y fútbol con cariño
  6. 6

    La avispa asiática prosigue su colonización en La Rioja impulsada por otro otoño cálido
  7. 7 Dos años más de cárcel para el abogado reincidente por estafar más de 13.000 euros a tres clientes
  8. 8 Detenido en Calahorra por herir con un arma blanca a otro hombre en una pelea
  9. 9 Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»
  10. 10

    El aparcamiento regulado frente a la Comandancia se traslada junto a Valbuena, que deja de ser gratis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Dulce resaca franjivino

Dulce resaca franjivino