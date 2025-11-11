Dulce resaca franjivino

Al Dicorpebal todavía le queda en la boca el regusto de lo que vivió el pasado sábado en el Palacio de los Deportes. ... La noche contó con todos los ingredientes necesarios para una cita histórica: dos grandes equipos, un partido igualado, buenas acciones por ambas partes, la grada en perfecta comunión con su equipo y triunfo final para los de casa.

Además de los dos puntos ante el Granollers, que llegaba a Logroño como colíder, la derrota de Bidasoa Irún en la última acción en la pista del Bathco Torrelavega permitió a los riojanos se situarse en la segunda plaza de la clasificación de la Liga Asobal, empatados con el propio Granollers.

Hay que remontarse muchos años atrás para poder ver a los franjivino en la segunda posición de la clasificación después de ocho jornadas de competición. Pero lo más relevante del triunfo ante el Granollers fue la imagen que ofreció el equipo.

Velasco afrontaba el partido con la baja de Lombardi en el extremo izquierdo. Optó el técnico por alinear en esa posición a un pivote (Aitor García o Ivan Popovic) para desdoblarse y atacar con dos pivotes. Pero al cuarto de hora Velasco le dio la oportunidad a Jon Sastre, joven del equipo juvenil del Ciudad de Logroño que entrena habitualmente con el primer equipo.

En una demostración de carácter, el extremo salió al impar para cortar el balón, cruzar la pista en una contragolpe y marcar superando a Krivokapic. Éxtasis en el Palacio, incluidos todos los amigos y compañeros de equipo de Jon que estaban en la grada.

Sorprendió la madurez con la que afrontó el equipo franjivino la parte decisiva del partido. Cuando el Granollers empató (23-23) el partido por mediación de Urdangarín (minuto 46) aparecieron los fantasmas teniendo en cuenta el desgaste de los jugadores. Sin embargo, ahí surgió la versión más madura del equipo. Preciado atacó con criterio (gran partido del capitán que aguantó los sesenta minutos dirigiendo al equipo), la defensa se multiplicó y pudo robar dos buenos balones y David Cadarso destapó el tarro de las esencias con una contra y con el gol de rosca, con ángulo imposible, que sorprendió al portero del Granollers. Zarzuela puso el gol número 33 sobre la bocina.

Así, tras este vibrante triunfo, los franjivino afrontan con otro ánimo el importante duelo del sábado (17.30 horas) en el pabellón Artaleku de Irún, ante el Bidasoa.

Buen principio

Mención aparte merece la comunión que demostró la afición franjivino con el equipo. Las gradas del Palacio, cada partido con un poco más de gente que el anterior, 'jugó' su partido y llevó en volandas a un equipo que necesita mucho al octavo jugador.

Muy importante también es comprobar cómo cada vez hay más gente joven, y más chicos y chicas de categorías inferiores de equipos de La Rioja que se acercan al Palacio.

Los cambios en la estructura le han sentado bien al equipo franvijino, que ha encontrado patrocinador y está consiguiendo fidelizar a la afición partido a partido. Solo es el principio de un camino largo, pero es un buen principio.