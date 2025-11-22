Sin permiso para la relajación en el Dicorpebal

Nadie discute que el Dicorpebal esté en su mejor momento de forma. El conjunto franjivino lleva seis encuentros consecutivos sumando de dos en dos. ... Los de Miguel Velasco no conocen la derrota desde las fiestas de San Mateo, cuando cayeron por la mínima en El Sargal de Cuenca por 29-28. Desde entonces, todo son sonrisas en el vestuario riojano. El bloque logroñés encadena seis encuentros celebrando victorias, pero las últimas dos tiene un sabor especial, al tratarse de rivales directos en la lucha por una plaza europea, como el Granollers y el Bidasoa. Sin embargo, esto no permite a los franjivino relajarse, ni mucho menos. Llega al Palacio de los Deportes el Caserío Ciudad Real, un recién ascendido que suma siete puntos y que cuenta en su plantilla con muchos jugadores experimentados.

«Es un equipo muy correoso que te combina la defensa 6-0 con la 5-1 y juegan sus partidos combinando con un siete contra seis (sin portero)», explicó Miguel Ángel Velasco, que cree que parte de la receta para derrotar al bloque que dirige Santiago Urdiales pasa por que el conjunto riojano se sepa adaptar a las situaciones que plantea el rival, que tiene una plantilla larga y con jugadores con «mucha experiencia».

Entre otros veteranos, los manchegos cuentan con el central Ángel Pérez de Inestrosa como maestro de ceremonias. Con pasado en Toledo, Cuenca, Aragón, Puerto Sagunto y Antequera, el primera línea es el responsable de manejar los hilos del Caserío, conjunto que también cuenta con otros experimentados jugadores como Sergi Mach, Juan Lumbreras, Alonso Moreno, Jorge Romanillos, el argentino Pablo Mínguez o el pivote egipcio Omar Sherif, que se ha perdido los últimos dos encuentros del Ciudad Real.

El equipo de Urdiales no es un convidado de piedra. El Caserío ha derrotado al Cuenca (25-23), al Nava (30-27) y al Guadalajara (28-30) y han empatado en casa del Huesca (29-29). Se trata de un equipo que compite, que no da nada por perdido. «Es un rival peligroso, un recién ascendido pero con gente con experiencia y que sabe a lo que juega». En este sentido, el entrenador franjivino entiende que el de este sábado (20.30 horas) puede se un partido trampa.

En el Dicorpebal reina la confianza mientras disfruta de su dinámica positiva. «Si queremos seguir así lógicamente tenemos que estar muy serios. Estamos viendo lo que está pasando en la Liga. Nadie hubiese apostado por que Alicante ganara en Granollers. Le puede pasar a cualquier equipo», indicó el entrenador segoviano.

Por este motivo, la clave para ganar ante el Caserío pasa por tener la máxima concentración, según Velasco, a lo que el equipo debe agregar «ilusión». «Venimos de hacer una segunda vuelta espectacular la temporada pasada. Esta primera parte del año, de momento, está siendo buena. «La sensación que el equipo transmite es contagiosa. Vemos a más gente en la grada y queremos seguir en esta línea», sintetizó el preparador.