Oriol Zarzuela lanza desde el extremo derecho durante un entrenamiento del Dicorpebal en el Palacio de los Deportes. Justo Rodríguez
Balonmano | Liga Asobal

Sin permiso para la relajación en el Dicorpebal

El conjunto riojano quiere mantener la dinámica ganadora a costa de un correoso Caserío Ciudad Real

Martín Schmitt

Logroño

Logroño

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:31

Nadie discute que el Dicorpebal esté en su mejor momento de forma. El conjunto franjivino lleva seis encuentros consecutivos sumando de dos en dos. ... Los de Miguel Velasco no conocen la derrota desde las fiestas de San Mateo, cuando cayeron por la mínima en El Sargal de Cuenca por 29-28. Desde entonces, todo son sonrisas en el vestuario riojano. El bloque logroñés encadena seis encuentros celebrando victorias, pero las últimas dos tiene un sabor especial, al tratarse de rivales directos en la lucha por una plaza europea, como el Granollers y el Bidasoa. Sin embargo, esto no permite a los franjivino relajarse, ni mucho menos. Llega al Palacio de los Deportes el Caserío Ciudad Real, un recién ascendido que suma siete puntos y que cuenta en su plantilla con muchos jugadores experimentados.

