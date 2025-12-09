LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josip Zaja, en un momento del partido ante el Ademar. Juan Marín
Balonmano

Al Dicorpebal se le ven las costuras

Los problemas físicos merman a los franjivino en este último tramo de liga aunque siguen sin conocer la derrota desde el 26 de septiembre y en casa, desde hace un año

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:17

Comenta

Fue un empate agónico, sobre la bocina y muy celebrado por la afición, que crece jornada a jornada en un Palacio de los Deportes ... cada vez más ruidoso. En un encuentro en el que el Dicorpebal jugó incómodo y en el que se evidenció lo corta que es la plantilla de Miguel Ángel Velasco, un gol de Aitor García, uno de los hombres más regulares de este equipo, puso las tablas en el marcador ante un Ademar llamado a estar mucho más arriba en la clasificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 4 grados con epicentro en Álava se deja sentir en buena parte de La Rioja
  2. 2 Consulta los municipios de La Rioja, Burgos y el País Vasco donde se ha notado el terremoto de Álava
  3. 3 «Sentí que alguien empujaba la cama»
  4. 4 Fallece un joven de 28 años y otro de 32 resulta herido grave en un accidente de tráfico en la AP-15, en Castejón
  5. 5 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  6. 6 Aparcamientos cerca de la estación y más quejas sobre las luces de Navidad, en el Teléfono del Lector
  7. 7

    Luz verde municipal para la construcción de dos promociones de vivienda libre en Varea y El Arco
  8. 8

    La Rioja ha registrado hasta 36 terremotos «importantes» desde que hay registros
  9. 9 Accidente con retenciones en la A-12
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Al Dicorpebal se le ven las costuras

Al Dicorpebal se le ven las costuras