Al Dicorpebal se le ven las costuras

Fue un empate agónico, sobre la bocina y muy celebrado por la afición, que crece jornada a jornada en un Palacio de los Deportes ... cada vez más ruidoso. En un encuentro en el que el Dicorpebal jugó incómodo y en el que se evidenció lo corta que es la plantilla de Miguel Ángel Velasco, un gol de Aitor García, uno de los hombres más regulares de este equipo, puso las tablas en el marcador ante un Ademar llamado a estar mucho más arriba en la clasificación.

La primera conclusión clara es que el equipo franjivino continúa invicto en casa desde hace casi un año –la última derrota fue a manos del Bidasoa (29-31) el 17 de diciembre del 2024–. Desde entonces los riojanos solo habían conocido la victoria en casa. Hasta el sábado. La segunda deducción es que dadas las circunstancias del partido, el punto es positivo: mantiene al Dicorpebal en la segunda plaza de la Liga Asobal, pese a que sus escoltas (Bidasoa, Granollers y Torrelavega) ganaron sus encuentros.

Sin embargo, la siguiente lectura que se puede hacer es que esta primera vuelta se le está haciendo muy larga al Ciudad de Logroño. Se le ven ya las costuras. El sábado no pudo jugar por lesión Pancho Lombardi, que posiblemente tampoco pueda participar en el siguiente encuentro en Nava (domingo, 12.30 horas); y Álvaro Preciado, Ivan Popovic y Aitor García, entre otros, se entrenaron de forma intermitente la semana pasada. Y Velasco mira el banquillo y tiene poco donde elegir. Pero así son las circunstancias y no se esperan más contrataciones. Quedan tres choques por disputar antes de acabar la primera vuelta (Nava, Huesca y el Barça) y finalizar entre los primeros tres puestos garantiza la participación del equipo riojano en la Copa de España que se celebrará, en sede aún por determinar, la primera semana de febrero.

Para Miguel Ángel Velasco, el empate ante el Ademar le dejó un sabor «muy agridulce». «Tenemos momentos muy buenos de juego, momentos muy buenos defensivos, pero en la primera parte no estuvimos bien. Hemos perdido esa contundencia y la debemos recuperar», apuntó el míster, que considera que con las lesiones el equipo lleva tres semanas entrenando mal, con menos intensidad por la situación del equipo.

Velasco opinó que poco antes del final los árbitros no vieron una clara falta sobre Preciado que acabó con un gol a la contra de Gonzalo Pérez Arce. «Pero sacamos un punto que nos permite seguir sumando, que nos hace seguir sin perder en casa. Estamos en 19 puntos, rozando los 20. Nos quedan tres partidos muy seguidos, con una semana de por medio», señaló el técnico segoviano. «Tenemos que ser conscientes de que si queremos estar arriba hay que puntuar ante el Nava y el Huesca», agregó el míster.

El calendario del Bathco Torrelavega es similar, ya que el Dicorpebal coge a los equipos con los que haya jugado la jornada anterior. Es decir, los cántabros se medirán en diciembre al Huesca, al Barcelona y al Guadalajara. El Bidasoa, cuarto a dos puntos de los riojanos, se enfrentará al Cangas en Artaleku, al Granollers en tierras vallesanas y al Cuenca en casa. Y el Fraikin, además de enfrentarse a los guipuzcoanos, se verá las caras también con el Cuenca (en El Sargal) y el Caserío, en el Quijote Arena.