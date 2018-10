«El descaro del equipo nos ha hecho recuperar un punto» Miguel Ángel Velasco da órdenes durante el partido de ayer en Huesca. :: / Pablo Segura/Diario Alto Aragón El entrenador franjivino destacó el papel defensivo del equipo en la primera parte y el desparpajo que tuvo en los instantes finales Miguel Ángel Velasco Entrenador del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Logroño Lunes, 8 octubre 2018, 09:55

Miguel Ángel Velasco no esperaba encontrarse con un punto en su regreso a Logroño. Por eso, celebró mucho el empate.

- Qué manera de sufrir, ¿no?

- La verdad es que no he sufrido mucho porque el partido lo veía prácticamente perdido. Al final me marcho con alegría porque de venirnos de vacío a venirnos con un punto y con la opción de haber podido ganar...

- ¿Qué análisis hace de un partido con muchos vaivenes?

- Creo que en la primera parte hemos defendido espectacular. Lo que pasa es que no le sacamos el provecho que deberíamos haber sacado. Hoy (por ayer) ha sido el partido de los errores de lanzamiento, de las pérdidas de balón. Y a lo mejor si nos ponemos a contar, entre los balones que lanzamos fuera y pérdidas son veinte posesiones que no tiramos entre los tres palos. Así es muy difícil. Aun así hay que mirar lo positivo que es haber sacado un punto.

- ¿Cómo catalogaría al equipo en los últimos instantes, cuando perdía por tres goles y defendió en todo el campo?

- Lógicamente había que arriesgar. Lo hicimos bien porque robamos y Migallón marcó sin portero. Luego, ellos se pusieron nerviosos y en lugar de atacar a portería marearon el balón: pasivo y otro gol rápido. Y con el empate, en vez de poner la defensa 6-0 les volvemos a abrir en toda la cancha. Se pusieron nerviosos y perdieron el balón. Queríamos ganar el partido.

- ¿Este equipo tiene ese descaro producto de la juventud?

- Sí, a lo mejor si hubiésemos tenido un jugador más veterano en momentos puntuales no habríamos llegado a esta situación. Por contra, el descaro del equipo nos ha hecho recuperar un punto.

- Un punto que sirve para colocarse, junto al Atlético Valladolid y Benidorm, en la segunda plaza.

- Sí, hay ahí un tropel de equipos con siete puntos. Hay que ver qué ocurre entre el Bidasoa y el Granollers. Es lo que decíamos antes de empezar la Liga: estará todo muy igualado y lógicamente no sabremos qué equipos serán nuestros rivales directos. Y no lo digo por la segunda ni la quita plaza sino en general.