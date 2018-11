Velasco: «No hemos defendido nada; nos marcaban en tres segundos» Miguel Ángel Velasco | Entrenador del Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT Logroño Viernes, 9 noviembre 2018, 08:59

- ¿Qué valoración hace de esta derrota?

- Creo que en ataque hemos estado bastante acertados. El problema ha sido que no hemos defendido absolutamente nada. Es que no nos daba tiempo ni a defender en posicional porque nos metían goles en tres segundos.

- No pudo el equipo franjivino aguantar el ritmo del Barça.

- Aun así aguantamos 40 o 45 minutos pero luego fue imposible.

- ¿Con qué sensación regresa?

- Lógicamente, después de perder por catorce y marcándote 45 goles, me voy con la sensación de no haber estado bien defensivamente; tampoco en el balance. Pero en ataque les hemos hecho daño; hemos atacado bien el 5-1 y el 6-0 no lo hemos hecho mal. Si hubiésemos estado más centrados como en la Supercopa, les podríamos haber hecho más daño.

- Una de las buenas noticias fue el partido de Scott, ¿no?

- Sí, y Erik Balenciaga y Edu Cadarso han estado bien. Está bien hacer un partido hoy pero también en encuentros contra el Atlético Valladolid. Ahí es cuando hay que hacerlo (en alusión a Scott).

- ¿Por qué no jugó Gurutz cuando peor estaba Sergey?

- Porque anda con un problema en el brazo y queremos que se recupere para que juegue en casa.