LIGA ASOBAL «Creo que hemos hecho un partido muy completo» Tal y como iba el partido, el preparador destaca que el equipo riojano consiguió un punto «que sabe muy bien y deja muy buen sabor de boca» Miguel Velasco Entrenador BM Logroño MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Domingo, 16 septiembre 2018, 23:45

El entrenador del Ciudad de Logroño, Miguel Ángel Velasco, estaba muy contento después de empatar en León. Un punto que considera positivo dadas las circunstancias en los minutos finales en un partido en el que, a su juicio, fue muy completo.

- ¿Un punto positivo?

- Sí, después de estar luchando todo el partido, poniéndonos abajo, luego arriba, y que a un minuto se nos fueran con una diferencia de dos goles, hemos conseguido, cuando parecía estar todo perdido, un punto en el último segundo que nos sabe muy bien. Nos volvemos a Logroño con muy buen sabor de boca.

LA FRASE«Edu Cadarso se lo está ganando (titularidad) y me da igual que tenga 18 años de edad»

- A cuarenta segundos perdía el Logroño por dos goles.

- Sí, no se podía elaborar nada y Juan del Arco lo hizo muy bien. Luego, con la presión, el Ademar no atacó y después del pasivo pudimos marcar. Estaba preparado para el tiempo muerto pero cuando vi a Ilic sólo por la banda no lo solicité. Y marcó en el último segundo.

- Mucha frialdad demostró Vanja Ilic en la rosca.

- Sí, sabemos que es capaz de hacerlo. Y me da igual que sea de rosca o no, vale igual (risas).

- ¿Qué rescata de este partido?

- Creo que hemos hecho un partido muy completo. Hemos sido capaces de atacar bastante bien; hemos defendido bien, de ponerles en problemas, de recuperar balones. Tal vez nos falla un poco, en ciertos momentos, el balance defensivo en segunda oleada. Pero en general creo que hicimos un partido completo por parte de todos.

- Sorprendió que apostara por Edu Cadarso como central, con responsabilidad y muchos minutos.

- Edu se lo está ganando, lo está haciendo muy bien y me da igual que tenga 18 años. Él se lo ha ganado y seguirá jugando.

- El arbitraje no ayudó mucho al Ciudad de Logroño. De las tres exclusiones a Kusan, dos son muy dudosas. ¿Qué opina?

- El arbitraje es lo que es y hay que aceptarlo. Me imagino que para los dos equipos es igual.

- ¿Qué sensaciones dejó el empate en la plantilla?

- Están muy contentos. De tenerlo ahí, casi perdido, llevarte un punto de León es casi como si hubiésemos ganado. A ver si este inicio de Liga nos hace ser más fuertes si seguimos jugando con esa ilusión.

- Fue su debut liguero. ¿Cómo se sintió en el banquillo?

- Ya había debutado en la Supercopa y me he sentido muy a gusto. He estado bastante tranquilo. A ver si somos capaces de seguir en esa misma línea.