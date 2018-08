«Me va a costar sufrir los partidos desde el banquillo» Rubén Garabaya posa en Logroño. :: díaz uriel Garabaya inicia una nueva aventura como técnico ayudante del Ciudad de Logroño que le permite seguir vinculado al clubRubén Garabaya Segundo entrenador P. SÁENZ SAN JUAN/V.S. LOGROÑO. Viernes, 24 agosto 2018, 13:42

Rubén Garabaya formará parte del cuerpo técnico del club franjivino al que lleva vinculado ocho años desarrollando un papel en la defensa como pivote. El exinternacional, que lleva tras de sí una larga carrera como profesional del balonmano, acumula un total de cuatro medallas conseguidas a lo largo de su trayectoria. Entre ellas, un bronce en los Juegos Olímpicos de 2008, una medalla de plata en el Campeonato de Europa de 2006, un bronce en el Campeonato del Mundo de 2011 y un oro en el de 2005. El asturiano da un paso en adelante en su carrera y cambia la perspectiva desde la que seguirá disfrutando del equipo riojano, ahora fuera del campo.

- ¿Qué cree que puede aportar como segundo entrenador del equipo?

- Soy un ayudante. Estoy para echar una mano a Miguel Ángel. Más que al equipo, ayudaré a Velasco, que será quien les enseñe y les prepare dado que, como primer entrenador, es su función y no la mía. Yo soy como una muleta para él a la hora de preparar a los chicos; un apoyo para lo que necesite.

LA FRASE«Me dejo llevar. Si el destino quiere que acabe siendo entrenador, pues que así sea»

- ¿Cómo afronta el salto de pasar de formar parte de la plantilla como jugador a estar en el cuerpo técnico?

- Es algo emocionante. He formado parte del equipo como jugador y tenía ganas de seguir vinculado al club, y hacerlo como segundo entrenador era una buena oportunidad.

- ¿Se trata de una circunstancia puntual o es un plan a largo plazo?

- No lo sé. De momento no sé nada. Hace años me saqué el título de entrenador profesional y no pensé que llegaría a ejercer como tal. De momento me dejo llevar y que la situación vaya avanzando por sí sola. El tiempo dirá. Si el destino quiere que acabe siendo entrenador, pues que así sea.

- ¿Cuál es el mayor reto que se le presenta con esta experiencia?

- El mayor reto que tengo ahora mismo es el de cambiar el chip. Llevo años desempeñando un papel dentro de la plantilla como jugador dentro del campo y ahora estoy ante una perspectiva diferente. Ahora lo veo todo desde fuera. Es como ver los toros desde la barrera. Lo que más me va a costar va a ser sufrir los partidos desde el banquillo. No es nuevo para mí ya que en alguna ocasión, en los momentos bajos como jugador, me ha tocado guardar banquillo por alguna que otra lesión. Aun así ahora será diferente, esto es permanente.