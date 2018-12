LIGA ASOBAL Sin Copa Asobal y muchos lesionados Miguel Velasco y los jugadores del banquillo observan un lance del juego durante el encuentro frente al Atlético Valladolid. :: Fernando Díaz El Logroño recibe mañana a un Anaitasuna en alza con muchos efectivos tocados MARTÍN SCHMITT Lunes, 17 diciembre 2018, 23:00

Logroño. La Copa Asobal ya es historia para el Ciudad de Logroño. Pase lo que pase, el conjunto franjivino no alcanzará el cuarto puesto y no se desplazará a Lérida a disputar la competición que premia a los mejores equipos de la primera vuelta. Una pena, por un lado, el no poder tratar de buscar el primer título de la historia del club. Pero, por otro, no jugar la Copa Asobal supone poder dar más descanso a una plantilla que ha llegado al final de la primera vuelta muy justa de fuerzas.

La lista de jugadores tocados es casi interminable: Erik Balenciaga se encuentra en el dique seco por una rotura muscular; Lazar Kukic está bastante tocado por un problema en el pie y ayer no se entrenó; Miguel Sánchez-Migallón sufre problemas en el aductor y el isquiotibial y trabajó a un ritmo bajo; Tomás Moreira, Juan del Arco e Imanol Garciandia están con sobrecargas; Sergey Hernández arrastra molestias en el glúteo y Javi Muñoz se recupera después de una larga baja.

Demasiados tocados como para ir a medirse a equipos como el Barcelona, aunque la historia demuestra que cuando peor se encontró el equipo, en la Copa Asobal del 2015/16, venció al Ademar en León y le disputó la final hasta los últimos instantes al conjunto azulgrana, pero no será el caso.

Sin embargo, Miguel Ángel Velasco quiere a los suyos en máxima tensión. Queda un encuentro para acabar la primera vuelta, mañana ante el Anaitasuna, a las 20.45 horas, y los dos puntos son muy necesarios de cara a la clasificación y a la lucha de los puestos de Europa. «La victoria frente al Bidasoa ha estado muy bien, pero no sirve de nada si no ganamos contra el Anaitasuna. Debemos estar al cien por cien para intentar sacar el partido como sea. Los puntos en casa no se nos pueden escapar. Hay que hacer buenos los dos puntos del sábado», comentó el preparador del equipo riojano.

El regreso de Javi Muñoz

La vuelta escalonada de Javi Muñoz a las pistas es una de las buenas noticias para la familia del Balonmano Ciudad de Logroño. El sábado aportó cuatro goles, tres de ellos de penalti. «La seguridad que da Javi desde los siete metros es brutal. En los lanzamientos del puesto también. Llevábamos desde la segunda jornada sin él salvo el encuentro contra el Atlético Valladolid y lo hemos echado en falta. Ha habido muchos partidos en los que hemos fallado penaltis o situaciones claras desde los extremos. Han jugado Balint (Fekete), que no es extremo, y David Cadarso, que tiene que coger más experiencia, por lo que le hemos echado en falta», apuntó. «Igual, con él podríamos haber tenido más puntos, uno nunca sabe», añadió el entrenador, que ha dispuesto que la práctica de hoy se adelante a las 16.00 horas ya que el Clavijo tiene que jugar ante el Ávila.