Pergel detiene en defensa a Gonzalo Velasco ayudado por Preciado. Sonia Tercero
Balonmano | Liga Asobal

Lo importante era empezar ganando

El Ciudad de Logroño inicia la Liga Asobal con un triunfo en un partido en el que los de Velasco fueron de menos a más con un gran Cancio

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:43

Lo importante en el primer partido de liga era ganar y el Ciudad de Logroño lo consiguió. Nadie se acordará si el equipo riojano jugó ... bien o mal. Lo que cuentan son los dos puntos sumados. Va a ser una temporada larga y dura con una plantilla corta y muy joven, y cada punto es un tesoro. Este sábado se empezó con sonrisa.

