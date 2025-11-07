Bofetada de realidad para un Grafometal desconocido

Mal partido del Grafometal que este viernes ha caído en el Palacio de los Deportes ante el Beti Onak con contundencia (25-32). Desconocido el ... equipo verdeamarillo que traicionó su ADN y se convirtió en un conjunto débil en defensa y desnortado y sin ideas en ataque.

Grafometal Geandra, Lorena (1), Blanca (1), Morales (1), Garoa (5), Loidi (8), Loscos –siete inicial–, Maitane, Chumillas, Fernanda (2), Milagros, Rivadeneira, Samartín (5), Mina, Somogyi (1) y Karia (1). 25 - 32 Beti Onak Miren, Graciela, Pereira (3), Isabel (3), Almudena (3), Elsa, Canas (8) –siete inicial–, Kelly, Micaela (5), Zamora (1), Maca (5), Patricia, Ane, Laida (1) y Estitxu (3). Parciales: 3-2, 4-2, 4-3, 7-6, 8-8, 8-11 (descanso), 9-14, 11-17, 14-23, 18-24, 21-27 y 25-32 (final).

Árbitros: Rubio y Fernández. Excluyeron a las locales Lorena y Mina y a las visitantes Kelly y Elsa.

La puesta en escena de las riojanas fue inmejorable ya que en dos minutos ganaban 3-0 y el Beti Onak no se encontraba. Buenos minutos de las locales corriendo con cabeza y Garoa viendo portería. La defensa del Grafometal funcionaba (el primer gol navarro llegó después de cuatro minutos y medio). Pero el equipo verdeamarillo empezó a desangrarse por el lateral derecho. El hecho de jugar sin zurda condicionó mucho el movimiento de balón y comenzó una larga lista de ataques perdiendo el balón.

El Beti Onak crecía con el transcurso de los minutos pero el Grafometal no a pesar de que Geandra y Maitane firmaron alguna intervención de mérito bajo palos. Al contrario. Logró empatar a cinco goles el equipo navarro que no levantó el pie del acelerador mientras en el Grafometal los cambios que introdujo Luismi Ascorbe no surtieron el resultado que esperaba.

Lo peor de las riojanas llegó en los últimos diez minutos, con un solo gol anotado y encajando un parcial de 0-5 (de 8-6 a 8-11) para irse al descanso con la mayor diferencia hasta el momento. Había mucho que corregir de cara a la segunda parte.

Dice el refrán que «lo que no mejora, empeora». Y lo cierto es que la segunda mitad de las riojanas no estuvo a la altura de lo que necesitaba el partido. Tal es así que Luismi Ascorbe tuvo que parar el partido cuando aún no se habían cumplido los primeros cinco minutos tras la reanudación. El Grafometal hacía aguas y lejos de remontar, se agrandaba la diferencia en el marcador (9-14).

Ascorbe lo intentó todo pero este viernes no era el día de las riojanas que recibieron una bofetada de realidad para que no se relajen. El Grafometal pasó a atacar con las Paulas –Milagros y Morales– en el pivote y con la portería vacía. Y comenzó a anotar. Fueron buenos minutos para Samartín en el lateral derecho que anotó cuatro goles casi consecutivos. El problema para las riojanas era que no podían detener el ataque navarro. Pereira, Maca Sanz y Canas campaban a sus anchas.

Cambio en la portería

Sentó Ascorbe a Geandra y le dio minutos a Maitane por si cambiaba el escenario, pero no fue así. Y llegó el segundo tiempo del Grafometal cuando aún restaban quince minutos para el final pero el resultado (14-22) y la inercia de lo que se veía en la cancha hacía pensar en un resultado sonrojante.

Cambió a 5-1 la defensa riojana con June Loidi avanzada y se frenó un poco, poco, la sangría. Fruto también de que el partido ya estaba decidido desde hace mucho. Loidi fue la más acertada en ese tramo final. Partido para olvidar (25-32).

El viernes comenzó para el Grafometal conociendo a su rival en la siguiente eliminatoria de la Copa de la Reina. Será el Costa del Sol Málaga el que visite el Palacio de los Deportes, aunque queda mucho para ello porque la cita está fijada para el próximo 4 de febrero.