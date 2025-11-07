LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Garoa lanza a portería durante el partido de ayer. Miguel Peche
Balonmano | Liga Guerreras

Bofetada de realidad para un Grafometal desconocido

Las riojanas firman un partido malo y caen con rotundidad contra un Beti Onak con las ideas mucho más claras

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:26

Mal partido del Grafometal que este viernes ha caído en el Palacio de los Deportes ante el Beti Onak con contundencia (25-32). Desconocido el ... equipo verdeamarillo que traicionó su ADN y se convirtió en un conjunto débil en defensa y desnortado y sin ideas en ataque.

