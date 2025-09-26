LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pancho Lombardi anota uno de sus siete goles en El Sargal. Juan Alberto Lillo
Balonmano | Liga Asobal

El BM Logroño muere en la orilla

Pese a no jugar un buen partido, el equipo franjivino pudo empatar en la último jugada pero Zaja cometió una falta de ataque

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:24

El Ciudad de Logroño regresa de Cuenca con una dolorosa derrota (29-28). Y eso que tuvo dos balones para arañar un empate de El ... Sargal en un partido que jugó con demasiadas intermitencias, con groseros fallos defensivos y un atasco ofensivo en los momentos claves del encuentro. La intensa defensa local y la eficacia de Pedro Tonicher bajo palos fueron argumentos suficientes para que el Cuenca grite su primera victoria del curso. Y eso que el equipo franjivino intentó remontar los cinco goles con los que se marchó el bloque conquense tras el paso por vestuarios. Pero una dudosa falta en ataque de Pergel y una muy clara de Zaja dejaron a los riojanos con las manos vacías, muriendo en la orilla de El Sargal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  3. 3 La otra cara de la feria
  4. 4 El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría
  5. 5 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  6. 6

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  7. 7

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  8. 8

    Palcos VIP para vivir la fiesta sin salir de casa
  9. 9

    Tres canciones de Zapato Veloz en el concierto de Zapato Veloz
  10. 10

    La sagrada vendimia del monasterio de La Estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El BM Logroño muere en la orilla

El BM Logroño muere en la orilla