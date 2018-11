Balenziaga y Del Arco se suman a Europa Balenziaga y Del Arco, durante un entrenamiento. / Jonathan Herreros La baja de Javi Muñoz será el único contratiempo riojano ante el Kadetten V. S. LOGROÑO. Viernes, 16 noviembre 2018, 09:36

La plantilla del Balonmano Logroño comenzó ayer unas intensas jornadas de preparación de cara a la eliminatoria de la Copa EHF que enfrentará a los riojanos con el Kadetten suizo. Este sábado, el Palacio de los Deportes será el escenario del primer encuentro. Y los de Miguel Ángel Velasco afrontan la cita con dos buenas noticias: la recuperación de Erik Balenziaga y Juan del Arco, que no jugaron contra Cangas por precaución.

«Conseguimos que no jugaran el martes y van a llegar al partido del sábado para ayudarnos», explicaba el técnico. Eso sí, el segoviano dejaba claro que Javi Muñoz «no va a estar», ya que continúa con sus problemas físicos. Esos dos apoyos deberán servir para intentar hacer frente a «una plantilla de 20 jugadores, con cuatro pivotes, cuatro laterales izquierdos... Cuentan con una gran amplitud de banquillo que les permite rotar más», analizaba Velasco.

Ayer, la plantilla franjivina pudo ver varios vídeos del Kadetten. El objetivo del cuerpo técnico era «conocer a los rivales individualmente y lo que hacen contra la defensa 6-0». Para hoy y mañana queda el resto de la tarea defensiva, que será «mucho más intensa».

Velasco reconocía que uno de sus quebraderos de cabeza va a ser Gabor Csaszar. El húngaro, que ha pasado por Vezsprem y PSG, es el puntal de los suizos. «Es un central supercompleto, difícil de defender. Tiene visión de juego, lanzamiento... Habrá que estar atentos a él y a otros tantos, aunque es la referencia del equipo», añadía.

También toca pensar en uno de los factores que pueden influir en un partido de Europa, como es el arbitraje. Los franjivino ya han sufrido en sus carnes lo que supone la competición continental. La permisividad es mayor y hay que jugar también con ese factor. «Ellos tienen defensa muy grande, muy fuerte, muy dura. Y aunque plantees una partida de ajedrez, o vas fuerte y duro para dentro, o no tienes nada que hacer», analizaba el segoviano. «De la misma forma, si no vamos defensivamente a por todas, a tocar, tendremos problemas. Hay que cambiar el chip de la Liga Asobal al de Europa. Hay que dar un plus de intensidad», pedía a sus hombres.

También Europa supone un escaparate para muchos jugadores jóvenes que aún no han disfrutado de sus mieles. Eso, sin embargo, no le quita el sueño a Velasco: «Debe ser una motivación aportar en otra competición diferente y bonita. Van a salir igual que en liga, sin nervios. Saldrán con la intensidad y ambición de hacerlo bien. A ver si esa ambición no nos pasa factura. Pero estoy muy tranquilo porque tras Valladolid, no necesitamos más toques de atención. Podremos perder pero no por excesos de confianza», analizaba.

Despedida de Gurutz

Por otra parte, mientras continúa la preparación del choque ante el Kadetten, también se ultiman los detalles de la despedida de Gurutz Aginagalde, el gran capitán franjivino. Hoy comparecerá a las 13.00 horas para decir adiós a los aficionados.