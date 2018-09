LIGA ASOBAL Un adversario que no gusta Imagen de un entrenamiento del Logroño esta semana. :: M. Herreros El estilo del Puente Genil, que ha fichado, entre otros, al exfranjivino Juan Castro, se le ha dado históricamente mal al Ciudad de Logroño MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Viernes, 28 septiembre 2018, 13:29

En la Liga Asobal hay cinco equipos que todavía no conocen la derrota. Uno de ellos es el Ciudad de Logroño, que empató sus dos primeros encuentros ante el Ademar y el Granollers, y que venció el sábado frente al Teucro. Pero el conjunto franjivino no se quiere descentrar, no quiere distracciones. Sobre todo si visita el Palacio de los Deportes un rival como el Puente Genil, que en las últimas campañas ha dado más de un susto a los riojanos en su casa.

El Ángel Ximénez-Avia ha visitado la pista del Ciudad de Logroño en cinco oportunidades. Los locales han ganado tres de esos enfrentamientos, ha habido un empate y los andaluces se llevaron la victoria en otra ocasión. Fue hace dos temporadas, en la 2016/17 cuando gracias al brazo de Chispi Vázquez el Puente Genil ganó por 28-30.

Fue la temporada en la que el Ciudad de Logroño completó su peor segunda vuelta y perdió, en manos del Ademar de León, la plaza Champions que ostentaba desde hace cuatro años.

El encuentro del año pasado se saldó con victoria franjivina por 30-25, aunque ningún encuentro ante el equipo cordobés es sencillo. «Es un equipo que se nos da bastante mal», reconoce Miguel Ángel Velasco.

El equipo que dirige desde la temporada pasada Julián Ruiz se ha reforzado «bastante bien». Se les ha marchado Tomás Moreira (a Logroño), Nacho Moya, Mikhail Revin y el portero Jorge Oliva, entre otros. Han llegado para suplirles Juan Castro; el pivote uruguayo Gabriel Chaparro, que ataca y defiende; los extremos Sergio Barros y Xavi Tua; al portero francés Adrian Léonard Lombés, y al lateral derecho brasileño André Amorím, que se ha recuperado de una operación del ligamento cruzado anterior de una rodilla y que está jugando a un muy buen nivel.

El estilo del rival franjivino es similar al de otras campañas: defensas muy duras, contraataques veloces, potencia en el lanzamiento y un peligroso juego entre líneas.

El encuentro entre riojanos y pontanos se disputará en el Palacio de los Deportes el próximo sábado, a las 20.00 horas.