El Unibasket se sobrepone con oficio a un mal partido

Una más. Sin el brillo de las dos anteriores pero con el mismo valor. Y ya van cuatro en seis partidos. Es el balance que ... puede hacer el Bosonit Unibasket tras ganar por 66-71 al Cajasol Baloncesto Sevilla.

Empezó mal, con un conjunto riojano atascado desde el inicio, no mejoró con el paso del tiempo hasta que, a falta de seis minutos para el final, con un preocupante 50-38 en el marcador las de Dani Rubio comenzaron una remontada que acabaron por concretar en la prórroga para llevarse el triunfo ante un equipo local que llegaba al choque en buena dinámica tras dos triunfos consecutivos.

Las blanquivino se colocan, a falta de que se cierre hoy la sexta jornada liguera, en una excelente cuarta posición y con casi medio trabajo hecho de la permanencia (Rubio fija la salvación en diez victorias) cuando todavía no se ha disputado ni la cuarta parte de la fase regular.

Todo fue mal desde el principio en el San Pablo sevillano. Cinco minutos le costó a Llorente estrenar el casillero de las visitantes, y fue la única en los primeros ocho minutos. Las locales tampoco anotaban con facilidad, pero con poco abrieron una diferencia (17-7) que se mantuvo estable a lo largo de los minutos. En el primer parcial, el Unibasket firmó un paupérrimo dos de 17 en tiros de campo.

Cajasol Baloncesto Sevilla Vorphal, Sánchez (2), Recio (5), Ríos (1) y Martínez (6) -cinco inicial-; Gassama (12), Arfinengo, Anitua (10), Morales (10), Vendrell (3) y Satorre (17). 66 - 71 Bosonit Unibasket Alonso (9), Aldecoa (10), Van Schaik (12), Flórez y Sedlakova (13) -cinco inicial-; Padrosa (1), Losada (11), Sañudo (3), Forster (5) y Llorente (7). Parciales 17-7, 28-18 (descanso); 44-35, 57-57 y 66-71 (prórroga y final).

Árbitros Langa de Martín y Melwani. Eliminadas Anitua y Llorente.

Los dos siguientes cuartos siguieron por los mismos derroteros, con un cuadro capitalino que no encontraba la solución a sus problemas ofensivos. Y se llegó al minuto 34 y a ese 50-38. Despertó entonces el Bosonit y, con un parcial de 4-19 se colocó con tres puntos de renta por vez primera a falta de medio minuto. Empató con un triple el Cajasol y las logroñesas no resolvieron en los últimos ocho segundos. Prórroga.

Empezó mejor el tiempo extra el conjunto andaluz pero, de nuevo, el conteo de puntos no podía ser más lento.

Y se alcanzó la igualada a 66 a falta de 47 segundos para el desenlace final. Atacó el Unibasket y Ceci Alonso anotó de tres. La capitana tomó el relevo de Mónica Alonso, que se había lesionado el tobillo en plena remontada en el cuarto periodo.

Van Schaik, que no había estado acertada en el tiro (firmó una mala serie de tres aciertos en trece intentos, aunque firmó un doble-doble de doce puntos y diez rebotes) cerró el triunfo con dos tiros libres.