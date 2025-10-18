LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cecilia Aldecoa, la mejor del partido, se dispone a tirar. Miguel Peche
Baloncesto

El Unibasket por fin da en la diana

El conjunto riojano alcanza la segunda victoria del curso gracias a una primera parte soberbia y al acierto desde el triple, con una Aldecoa leta

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:44

Comenta

Primera parte para enmarcar la que ofreció el Bosonit Unibasket ante el MCR Lima-Horta Barcelona que le valió para dejar sentenciado el choque para ... el descanso y acabar sumando la segunda victoria del curso por un claro 64-45.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

