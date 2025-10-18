El Unibasket por fin da en la diana

Primera parte para enmarcar la que ofreció el Bosonit Unibasket ante el MCR Lima-Horta Barcelona que le valió para dejar sentenciado el choque para ... el descanso y acabar sumando la segunda victoria del curso por un claro 64-45.

En los primeros veinte minutos las blanquivino estuvieron soberbias. Dieron un recital de intensidad y compromiso defensivo, acompañado además por el acierto desde el tiro exterior. Y es que a las de Dani Rubio les había faltado tino en los lanzamientos en el arranque de la campaña y lo habían pagado con dos derrotas consecutivas.

Bosonit Unibasket Alonso (3), Aldecoa (21), Van Schaik (11), Losada (2) y Sedlakova (2) -cinco inicial-; Padrosa (2), Flórez (5), Casas, Sañudo, Forster (5) y Llorente (13). 64 - 45 MCR Lima-Horta Barcelona Subirats (4), Rueda, Ripoll (8), Trawally (3) y Morales (8) -cinco inicial-; Roig (5), Escuder, Chasco (6), Barrientos (4) y Aguado (7). Parciales 20-11, 42-11 (descanso); 56-36 y 64-45 (final).

Árbitros Marchiano y Fuentes. Eliminada Forster.

Pero todo cambió este sábado. El Unibasket anotó ocho triples en la primera mitad de la mano de una letal Ceci Aldecoa en estado de gracia, con cinco de siete en esos dos periodos.

Ambos equipos marcaron un alto nivel defensivo, duras y con mucho contacto. Sin embargo, las capitalinas lograron las primeras distancias desde el triple gracias a su capitana y a Van Schaik. En el segundo parcial, siguió apretando el Bosonit, con unos muy buenos minutos de Llorente.

Pero el golpe definitivo llegó con tres triples consecutivos de Aldecoa para un parcial de 9-0 que elevó la distancia a un contundente 41-19.

El partido se atascó tras el descanso. El Lima-Horta estaba obligado a elevar al máximo su intensidad y sembrar el caos. Y se puso en ello. Cuatro minutos le costó a las locales anotar su primera canasta en juego que, sin embargo, les daba la máxima del partido (46-23).

Insistieron las catalanas pero no lograron bajar demasiado la diferencia. Para colmo, Ceci Alonso cerraba el parcial con otro triplazo desde más de ocho metros. El aro se había convertido en una piscina para la escolta.

En el último parcial solo quedaba dejar pasar los minutos. El trabajo estaba hecho, la renta ya era definitiva con una dinámica muy favorable para el Unibasket y las de Rubio nunca bajan su ritmo defensivo. El triunfo estaba cerrado.