Baloncesto En Tenerife, #SueñaLaRioja 01:44 El Campus Promete ha lanzado el vídeo promocional de la Fase de Ascenso a la Liga Día que el equipo logroñés juega a finales de mes en Canarias L.C. Miércoles, 10 abril 2019, 18:27

No hay duda de que el Campus Promete está poniendo todo su interés en que este año sea especial. No solo por su excelente temporada. También por su reseñable actividad en redes sociales, en las que esta campaña está destacando, entre otras cosas, por sus vídeos promocionales. Basta con recordar su particular 'Juego de Tronos' cuando el Ciudad de los Adelantados visitó Logroño, con la primera plaza de la liga en juego.

En esta ocasión, el conjunto logroñés ha lanzado el vídeo para anunciar la Fase de Ascenso a la Liga Día, que se disputa a finales de mes en Tenerife. Además, la entidad ha dado a conocer el hashtag #SueñaLaRioja, con el que espera alcanzar el objetivo de regresar a la máxima categoría del baloncesto femenino español.

En el vídeo, las jugadoras del Campus Promete disputan un improvisado partido en las instalaciones de un concesionario de vehículos del que hacen partícipe al propio personal de la empresa (con el cameo especial del ex del Clavijo y jugador del Logrobasket Quique Suárez).

El club explica que el equipo «está preparado para llevar a cualquier lugar su baloncesto y sus sueños por culminar el ascenso a la élite». Ahora, la afición confía en que el Campus Promete cumpla y alcance la meta deseada.