Dos rivales obligados a levantarse Nissen trata de frenar a Robert Swift en Gijón. :: aurelio flórez/e.c. El Rioja Vega visita al Zamora en un duelo por la cabeza de la tabla V. S. Domingo, 18 noviembre 2018, 11:59

La jornada intersemanal se saldó con dos derrotas para dos de los equipos descollantes de la Leb Plata. Aquimisa Queso Zamorano y Bodegas Rioja Vega llegaban a sus citas ante Tormes y Gijón como líderes. Ambos tropezaron y al grupo de cabeza se han unido Cantabria, Navarra y Juariste, igualando de nuevo la competición.

Ahora, tanto los zamoranos como los riojanos deben enderezar su rumbo, cuatro días después, y reencontrarse con el triunfo. Porque los baches de dos derrotas consecutivas suponen un lastre en una competición que se está presentando como igualada y abierta a las sorpresas. A las 17.00 horas (Pabellón Ángel Nieto), los de Jenaro Díaz necesitan recuperar la confianza perdida en ese último cuarto en Asturias, cerrado con una paupérrima anotación de seis puntos. «Me encantó perder. No sabría qué hacer si hubiésemos ganado con esos seis puntos en el último cuarto. No me gusta perder nunca, pero tampoco ganar sin merecerlo, sin jugar a baloncesto», explicó el asturiano en la previa.

En estas jornadas de asimilación, Díaz ha hablado mucho con su plantilla. A algunos les ha pedido dar un paso adelante tanto en defensa como en ataque y a todos les ha explicado la importancia del trabajo coral, siempre por encima de las individualidades, más aún cuando éste funcionó en ese primer gran cuarto en Gijón. «Estamos viviendo con una identidad intermitente. Debemos encontrar nuestra manera de ser», incidía. «Hay dos intermitencias diferentes: cuando ganas por 15 puntos a falta de tres minutos, aunque tampoco me gusta, y otra porque nos desactivamos. Ésa me preocupa más», añadía.

Ty Jordan seguirá siendo baja mientras que Pablo Pérez continúa adaptándose. «Está perfecto, de momento es un complemento que va a ir subiendo escalones», explicó. Mientras, confía en que Jalalpoor o Dziuba «den un paso adelante».

El peligro del Aquimisa Queso Zamorano pasa por hombres como Sangone Niang, un base muy anotador y peligroso desde fuera, el exterior estadounidense Warren, otro notable triplista, el dominio del italiano Libroia, o el pívot español Christopher Izal, que con Meikle forman una pareja potente en el interior. Una rotación corta, pero que está sorprendiendo en liga. «Son siete jugadores que mantienen siempre un ritmo muy alto. Debemos concentrarnos en ser nosotros mismos para poder ganar», aseguraba Díaz. Si se logra, otra vez el Rioja Vega Clavijo se pondría en cabeza de la tabla. De momento, no es importante, pero el triunfo ante rivales directos vale doble en esta larga liga.