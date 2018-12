El Rioja Vega suda para vencer Noguerol y Saintel intentan frenar al exClavijo Sidao. :: M. Herreros El Clavijo sufre para ganar a un Ávila que en la primera parte parecía sentenciado MARTÍN SCHMITT LOGROÑO. Martes, 18 diciembre 2018, 23:19

Lo tenía controlado, pero tuvo que sudar -y mucho- para llevarse la victoria importante (81-69) ante un rival que hasta ayer sumaba la misma cantidad de triunfos que los riojanos. Es que en esta categoría, cada punto vale un potosí. El Rioja Vega lo sufrió en carne propia porque después de jugar una plácida primera parte, en la que parecía todo controlado, sus errores y desaciertos estuvieron a punto de condenarle ante un Ávila que buscó remontar la diferencia de veinte puntos con que acabó la primera parte.

El Bodegas Rioja Vega salió con intensidad. Mucha intensidad y efectividad. Especialmente el joven pívot Arnau Parrado, que en ese primer cuarto anotó once puntos. Un ejemplo de que son los chavales los que están respondiendo a Jenaro Díaz y no los llamados a comandar el barco. Parrado pareció en esos primeros instantes el listo de la clase. Despierto y atento bajo el aro, marcó nueve de los once puntos iniciales del Rioja Vega ante un Ávila que parecía fuera de escena.

Rioja Vega Clavijo (22+25+16+18) Noguerol (-), José Antonio López (11), Lafuente (5), Parrado (22) y Nissen (4)-quinteto inicial-. Jugaron también Robinson (9), Saintel (19), Pablo Pérez (8), De Pablo (1), Dziuba (2) y Ty Jordan (-). Ávila Auténtica (16+11+24+18) Cánovas (2), Mulero (11), Cazorla (6), Faye (8) y Lawrence-Ricks (3) -quinteto inicial-. Jugaron también Ortiz (11), Sidao (12), García (12) y Gueye (6). Árbitros Terreros y Checa. Incidencias Unas 250 personas en el Palacio de los Deportes. Rioja Vega-Avila 81-69 Aquimisa-Baskonia Hoy 20.30 Extremadura-Marin Hoy 20.30 Gijón-Tormes Hoy 20.00 Zornotza-Navarra Hoy 20.00 Igualatorio-Juaristi Hoy 20.00 Clasificación EQUIPO PJ PG PP PF PC 1 Aquimisa 12 8 4 941 895 2 Bodegas Rioja Vega 13 7 6 990 959 3 Igualatorio 12 7 5 935 876 4 Basket Navarra 12 7 5 891 877 5 Zornotza 12 7 5 934 934 6 Juaristi 12 7 5 866 860 7 Marin Peixe 12 7 5 893 859 8 Ávila 13 6 7 952 996 9 Extremadura 12 5 7 898 876 10 Baskonia 12 5 7 865 920 11 Tormes 12 4 8 821 884 12 Gijón 12 3 9 873 923

Se activó tímidamente Biram Faye y el conjunto visitante mostró algo de reacción aprovechando un pequeño bajón local. Pero fue pequeño el bache porque, sobre todo la defensa, el Clavijo estaba muy enchufado al partido.

La intensidad la redobló el Rioja Vega en el segundo cuarto, en donde machacó a su adversario. Lo noqueó y prácticamente lo dejó fuera de combate. Junior Saintel entró en juego. Junto a él, Lafuente y Nissen se encargaron de anular los ataques del Ávila, que se fue empequeñeciendo a medida que la diferencia entre ambos conjuntos se ampliaba minuto a minuto para prácticamente sentenciar las cosas al término de la primera parte (47-27). Pudo ser mayor la diferencia, pero el Rioja Vega cometió algunos errores en los instantes finales, como los de un Carlos Noguerol torpe en sus acciones y decisiones.

En el tercer cuarto, pareció acabársele la gasolina a los de Jenaro Díaz. Y eso que Arnau Parrado volvió a ser el mismo del primer cuarto. Pero los aciertos de antes se convirtieron en fallos y el Ávila, conducido por el veterano Sidao, que se mueve poco en la pista pero lo necesario como para hacer carburar a su equipo, llegó al último cuarto doce puntos por debajo.

El Clavijo no podía sacudirse el mal fario y los nervios ganaban terreno hasta que el Ávila se puso a cinco puntos (70-65), a falta de tres minutos). Junior Saintel, con un triple, apagó el incendio y a partir de ahí los de Jenaro Díaz controlaron el encuentro para sumar la séptima victoria que les permite dormir en la segunda posición.