LEB PLATA El Rioja Vega se autodestruye en Gijón Saintel y Nissen tratan de frenar a Menéndez. :: aurelio flórez/e.c. Los logroñeses desperdician una renta de 17 puntos para caer ante el colista V. S. LOGROÑO. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:55

El Bodegas Rioja Vega Clavijo no pudo empezar mejor un partido ni acabarlo peor. De Doctor Jekyll a Míster Hyde en 40 minutos. Dos caras tan opuestos como relevantes. Dos modos de jugar al baloncesto, de enfrentarse a un rival, y un solo resultado: la derrota.

63 GIJÓN 59 RIOJA VEGA Teslacard Gijón (8+19+18+18) Moro (2), Martyce Kimbrough (9), Saúl Blanco (24), Yengue (7) y Swift (10) -quinteto inicial- Rubiera (6), Dordjevic (0) y Menéndez (5). Bodegas Rioja Vega Clavijo (22+8+23+6) Robinson (2), Saintel (3), Nissen (14), Noguerol (3) y López (12) -quinteto inicial- Parrado (11), Jalalpoor (0), Lafuente (7), Dziuba (5) y Pablo Pérez (2). Árbitros Carpallo y González. Sin excluidos. Incidencias Un millar de esperadores en el pabellón Adolfo Suárez.

Los de Jenaro Díaz cayeron en Gijón ante el colista, un equipo que acumulaba seis derrotas consecutivas y que se encontraba en plena zozobra después de un inicio demoledor. Porque el Clavijo no se va a encontrar con un inicio tan dulce como el de ayer. Una bicoca de partido. Apretar un poco en defensa y esperar los rivales del Teslacard Gijón, que fueron abundantes y notorios. Hasta cinco minutos tardaron los locales en ver aro. Cinco minutos en los que la renta se fue hasta los 12 puntos gracias al acierto de Nissen y López.

El comienzo soñado. Un primer parcial 8-22 que ponía en franquicia el partido. Pero no era sólo eso. En el minuto 13 la brecha llegaba a los 17 puntos, después de un tiro de Pérez, una contra finalizada por parrado y una canasta también rápida de Dziuba (13-30, m. 13). A los riojanos les valía con dar velocidad para desarbolar a un Gijón precipitado en exceso.

Pero como ya había advertido el técnico del Clavijo, Jenaro Díaz, en la previa, los asturianos no son un club moribundo. Saúl Blanco, un jugador ex ACB, y Robert Swift, un ex NBA, se pusieron el mono mientras el Rioja Vega regalaba minutos. Un bajón habitual, una falta de impulso. Corriente alterna. Y lo aprovecharon para acercarse con un parcial de 14-0 que los visitantes no supieron frenar. Más de seis minutos sin anotar estuvieron los riojanos, que se fueron al vestuario con el 13-30 convertido en un 27-30.

Un nuevo partido se vislumbraba. Y fue otra vuelta de tuerca a esa montaña rusa a la que suele medirse el conjunto logroñés. Parrado volvió a marcar las diferencias (33-41, m. 23) y en ese tercer parcial los de Jenaro Díaz consiguieron abrir otra brecha de once, con dos tiros libres de López (42-53, m. 29). Pero ahí estuvo una de las claves. Porque con el 42-51 el base tuvo cuatro tiros y el equipo riojano, una posesión. De esos cuatro anotó dos y de la posesión, ni un triste tiro. Saúl Blanco, inmediatamente, rentabilizó el regalo con un triple.

El 45-53 con el que empezó el último cuarto pronto resultó engañoso. Menéndez, Blanco y Martyce dieron la vuelta al tanteador en el minuto 36 tras un 8-0. Con un triple de Martyce, los asturianos tomaban las riendas del choque por primera vez. No la soltarían. La defensa en zona se atragantaba a los riojanos. López, con un triple colocó el 62-59 pero ni el propio López ni Noguerol acertaron desde el exterior y el partido murió. El colista se imponía al líder, que se autodestruyó en Gijón con seis puntos anotados en un pésimo último cuarto.