El Promete ficha a la base croata Carmen Miloglav para suplir a Vukoje

logroño. La apuesta del Campus Promete por el ascenso a Liga Femenina no se para en barras. A pesar de estar completando una brillante temporada (once triunfos en doce encuentros), el club no quiere relajación alguna. Hace unas semanas se producía la salida de Jovana Vukoje, que pasó a engrosar el cuerpo técnico de la FIBA. Rápidamente, las de Jacinto Carbajal han encontrado un repuesto de garantías para ayudar en la dirección del juego: Carmen Miloglav.

La base croata, de 27 años, cuenta con una notable experiencia en su país, donde militaba hasta ahora en el Ragusa Dubrovnik, con el que promediaba 18.5 puntos, 7,7 asistencias y 6,6 rebotes. Todo el juego del equipo pasaba por sus talentosas manos, capaces de dirigir y ejecutar desde el exterior. Pero la experiencia española no será nueva para la croata, puesto que en la temporada 2015/2016 fichó por el Spar Gran Canaria, aunque una rotura de ligamentos le privó de estrenarse. Fue en el curso siguiente (2016/2017) cuando por fin debutó en España y en un conjunto puntero como el Perfumerías Avenida, aunque su papel estuvo más centrado en la rotación, disputando 17 encuentros. Ahora le llega la oportunidad de asumir un rol protagonista en el Promete. En las últimas jornadas se ha entrenado con sus nuevas compañeras y podrá estar disponible para la visita de mañana al UCAM Probelte.