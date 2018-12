LIGA FEMENINA 2 El Promete busca asentar su liderato antes del parón El Asisa-Alhaurín visita Lobete (12.00 horas) obligado a ganar para abrir hueco respecto a la zona baja de la tabla V. S. LOGROÑO. Domingo, 23 diciembre 2018, 01:25

El 2018 no ha sido un buen año para el Campus Promete. El descenso a Liga Femenina 2 ha mediatizado la realidad del club logroñés que en verano aprovechó para resetearse y buscar de nuevo objetivos más elevados. El ascenso, de la mano de Jacinto Carbajal, es la meta. Y las victorias son la senda a seguir. Hasta ahora, sólo Leganés ha podido superar a las riojanas, que acumulan once triunfos. Conquistar el duodécimo supondría encarar el parón navideño con una renta de dos triunfos respecto a las madrileñas, que no perdieron su oportunidad y ganaron el viernes por la mínima al Spar Gran Canaria (72-73).

Por eso y por despedir el 2018 con buenas sensaciones, el encuentro de hoy (12.00 horas, Lobete) cuenta con todos los alicientes para que el Promete se ponga el mono de trabajo y supere a un Asisa-Alhaurín de la Torre que viaja a La Rioja cuarto por la cola, aunque aún sin agobios. Vencer supondría para las andaluzas, recién llegadas a la categoría, un importante respiro de cara a la segunda vuelta. Además, el Asisa acumula tres triunfos en los cuatro últimos encuentros, con lo que viajan a Logroño con ganas de seguir sorprendiendo.

Ise Cb Almeria - Ucam-Probelte Jairis 72-42 Campus Promete - Asisa-Alhaurí Hoy, 12 00 Pacisa Alcobendas - Grupo Hafesa Raca Granada 62-51 Magectias Contra Violencia Genero - Olímpico 64 80-58 Centros Unico Real Canoe - Picken La Cuina Claret 79-66 Spar Gran Canaria - Laboratorios Ynsadiet Leganes 72-73 Movistar Estudiantes - Ciudad De Los Adelantados 69-75 Clasificación EQUIPO PJ PG PP PF PC 1 Ciudad Adelantados 12 10 2 889 726 2 Campus Promete 11 10 1 781 675 3 Leganés 12 9 3 854 744 4 Almería 12 9 3 807 718 5 Real Canoe 12 7 5 850 803 6 Picken Claret 12 7 5 734 752 7 Estudiantes 12 6 6 802 756 8 Pacisa Alcobendas 12 6 6 855 829 9 Spar Gran Canaria 12 5 7 890 885 10 Raca Granada 12 4 8 757 814 11 Magectias 12 4 8 676 765 12 Asisa-Alhaurín 11 4 7 621 724 13 Ucam-Probelte 12 2 10 662 810 14 Olímpico 64 12 0 12 689 866

La indiscutible referencia de las malagueñas es la pívot norteamericana Jasmine Lumpkin, que luce unas estadísticas arrolladoras, con 12,6 puntos y casi diez rebotes por encuentro. Junto a Lumpkin, la tiradora Sara María Sánchez, una buena triplista, la rápida base Jayln White y la veterana Lorena Liñán son los referentes del Asisa. Elisabet Iborra y Ana María García completan la rotación de las de Francisco José Trujillo.

Para este choque, Jacinto Carbajal ha pedido a sus jugadoras que salgan enchufadas desde el pitido inicial. «Debemos hacer un buen partido desde el principio y que no nos cueste tanto sacarlo adelante. Nos está costando entrar en las primeras partes aunque luego el equipo reacciona bien en las segundas», ha explicado Carbajal.

Las riojanas llegan sin bajas aunque hoy será la despedida de la base Jovana Vukoje, que abandona la práctica profesional para, a partir del 2019, entrar a trabajar en la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en la sección de 3x3.