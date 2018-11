LEB PLATA Partido trampa en Gijón Junior Saintel, en el choque ante Zornotza. :: miguel herreros El Rioja Vega Clavijo visita hoy al colista Gijón en su pulso por mantenerse en cabeza V. S. Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:52

logroño. Tras el vistoso triunfo ante el Zornotza, el Bodegas Rioja Vega Clavijo afronta esta tarde (20.00 horas) un partido trampa en Gijón. Desde la primera jornada, el equipo asturiano no ha conocido la victoria. Seis derrotas consecutivas le han llevado a la cola de la clasificación mientras que los de Jenaro Díaz encabezan la tabla junto al Zamora.

Teóricamente, un duelo entre el colista y el colíder debería ofrecer un resultado claro a favor del segundo, pero el técnico del Bodegas Rioja Vega asegura que la posición del Teslacard Gijón resulta «engañosa». «He visto todo sus partidos y cinco se han resuelto por marcadores muy ajustados», explicaba Díaz. «Hasta ahora les ha faltado un poco de consistencia, pero van a conseguirla», vaticinaba el técnico asturiano, que hace una década entrenó en Gijón pero a un equipo que nada tiene que ver con el rival de hoy.

Los riojanos, después de la salida de Dídac Cuevas, afrontan el choque con sólo una baja, Ty Jordan, que continúa con la recuperación de su tobillo. Sí estará el base Pablo Pérez, que entrará en la convocatoria a pesar de haberse entrenado sólo un par de sesiones, además del canterano Miguel de Pablo, que debutó ante Zornotza. El objetivo es mantener la línea ascendente de las últimas tres jornadas, en las que ha podido encadenar triunfos. Esos buenos resultados les ha permitido comandar la clasificación junto a su próximo rival, el Aquimisa Zamora, algo a lo que el técnico no da ninguna importancia. «La clasificación hay que mirarla en mayo. De momento no vale de nada hacer números, sino intentar hacer las cosas bien. Estamos colíderes, pero no somos determinantes en esta liga tan pareja», abundaba ayer Díaz.

Mientras, el Teslacard Círculo Gijón necesita de un triunfo inmediato para abandonar la zona complicada. A lo largo de estas siete primeras jornadas, los asturianos han encontrado a Martyce Kimbrough y a Osayande como líderes en el juego exterior e interior, aunque el segundo es duda hoy por lesión. Además, el base Saúl Blanco es uno de sus puntales. «A Martyce lo conoce bien Ty Jordan. Es uno de los jugadores más peligrosos y de los que más me gustan. También Saúl Blanco es un lujo. Tiene muy buenos jugadores, pero con altibajos», concluía Díaz.

Convenio con el CB Lardero

Por otra parte, el presidente del Clavijo, Juan Bernabé, y su homólogo del Club Baloncesto Lardero, Rubén Marco, firmaron un convenio de colaboración para dar continuidad a los 120 chavales de la cantera cigüeña.