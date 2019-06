Baloncesto Un partido de baloncesto sin prejuicios 01:29 Los dos equipos posan en la cancha del CRMF de Lardero junto a las autoridades. / Juan Marín Guardia Civil y el CRMF concluyen la campaña de seguridad vial con unas canastas | «Los usuarios del centro se sienten útiles y muy satisfechos» con la experiencia, asegura la directora DIEGO MARÍN A. Logroño Jueves, 6 junio 2019, 19:08

Siete guardias civiles de La Rioja disputaron ayer un partido de baloncesto frente al equipo del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero. La peculiaridad es que los agentes se igualaron a ellos jugando en silla de ruedas. El resultado, aunque sea lo de menos, refleja la complejidad de este deporte adaptado para quien no está acostumbrado a sus condicionantes. La Guardia Civil perdió por 22-4. La actividad supuso el fin de la campaña de seguridad vial 'Mi experiencia te puede salvar la vida… Recuerda lo que hablamos' y con ella la DGT quiso agradecer su colaboración a los usuarios del CRMF que han ofrecido su testimonio en los controles de tráfico realizados días atrás.

A pesar del marcador, el guardia civil Gustavo Álvarez declaró tras el primer cuarto que «conforme va transcurriendo el tiempo le vas cogiendo el tranquillo, lo más difícil son los giros y no cometer pasos, pero la experiencia es muy buena, deberíamos repetir». Con casi todo el partido por delante y sólo un 4-0 en el marcador, pero sin haber tocado aro los agentes, Álvarez era optimista: «Vamos a ganar nosotros».

Galería. Gustavo Álvarez intenta taponar un lanzamiento rival. / Juan Marín

Uno de sus rivales fue el alicantino Josué Duarte, de 22 años, con discapacidad visual. «A mí siempre me ha gustado el deporte y cuando descubrí esto, me metí», explicó Josué, quien, sincero, reconocía que «de cada diez veces que tiro igual no meto ni una, pero me da igual, vengo a divertirme más que nada». Para él, el resultado final estaba más abierto: «Nosotros partimos con ventaja puesto que ellos no están acostumbrados, pero si nos ganan no pasa nada, hemos venido a divertirnos».

Beatriz Zúñiga, directora de la DGT en La Rioja, subrayó que «nos pareció interesante organizar un partido de baloncesto para demostrar que la Guardia Civil no quiere multar sino velar por la seguridad y concienciar». El delegado del Gobierno en La Rioja, José Ignacio Pérez, señaló que «hay que escarmentar en cabeza ajena», destacando que los usuarios del CRMF, «pese a sus secuelas son capaces de encontrar alicientes para seguir adelante». Y la directora del centro, Elena Rodríguez, expuso que los usuarios «se sienten útiles y muy satisfechos» con la experiencia.