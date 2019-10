LEB PLATA El momento de crecer El Bodegas Rioja Vega visita hoy al colista Cat&Rest Ponferrada (18.30 horas) con la intención de enlazar su primera racha V. S. Sábado, 19 octubre 2019, 17:45

logroño. El pasado fin de semana, el Bodegas Rioja Vega se divirtió en Algeciras para sumar su segundo triunfo en Leb Plata, ambos en el Palacio de los Deportes. Esta tarde (18.30, Pabellón Lydia Valentín), los de Jenaro Díaz visitan Ponferrada con la vista puesta en enlazar dos victorias y, sobre todo, crecer en la clasificación para pasar a la zona tranquila.

El rival, el Cat&Rest Intragas-Clima de Ponferrada, aún no ha logrado ganar en las cinco jornadas disputadas. Recién ascendido de EBA, la campaña en Plata se le está haciendo complicada. Pero los bercianos saben que no pueden dejar pasar más oportunidades si no quieren sufrir un descenso. Por eso han puesto su foco en el choque de hoy, en lo que ven como una posible resurrección.

Mc Donell, que llegó como refuerzo el pasado año, es la estrella de los bercianos, con unas medias de 14 puntos y 7,2 rebotes. Además, en una plantilla bastante joven, destacan el base Luis Ferrando, criado en la cantera del Valencia Basket, el exterior canadiense Kevin Zabo, el poderoso Tshilumbu y los nacionales Daniel Fernández y Rafael Casanova. Alex Laurent completa la mejor rotación del Cat&Rest Intragas.

El Rioja Vega viaja con todos sus hombres a Ponferrada, después de que Terrence Bieshaar pudiese jugar tras dejar atrás su larga convalecencia tras una operación en el tendón de Aquiles. Su importancia, junto a Paukste en el juego interior, y la velocidad en los ataques y el acierto que se vio ante Algeciras serán claves para sumar el primer triunfo como visitante del Clavijo.