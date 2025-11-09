El mejor Clavijo se gusta ante su afición

Partidazo. Cuesta acordarse de un triunfo tan plácido del Clavijo en el Palacio de los Deportes. Por fin llegó la primera victoria de la temporada ... de los blanquiazules ante su afición, la segunda consecutiva que alivia mucho la situación clasificatoria y le alimenta de cara al próximo encuentro liguero contra el Círculo Gijón en tierras asturianas.

Ganó el Reina Proteínas por 92-72 al Starlabs Morón. Y lo hizo gustándose, con un partido completísimo en defensa y en ataque, con muy pocas lagunas y ante un rival importante como el sevillano. Marcó territorio de salida, se hizo fuerte después, respondió al intento de meterse en el partido de los visitantes y sentenció tras el descanso en un sobresaliente tercer cuarto.

Este sí que es uno de los partidos que enganchan a los aficionados, de los que hacen que los rivales vean al Clavijo como un aspirante a las plazas de 'play off'.

Los de Ricardo Úriz abrieron el choque apretando mucho en defensa y buscando a un Berthold muy efectivo bajo el aro del Morón. Estaban secos los andaluces mientras que el cuadro local marcaba un buen ritmo anotador, con escasos fallos y mucho tino desde el tiro libre. Eso se traducía en una cómoda ventaja para el Clavijo que alcanzó una máxima momentánea de 16 puntos (30-14).

Intentó entonces el rival la reacción y dejó la renta en la mitad, pero un tiempo muerto de Úriz marcó el despegue definitivo, con un Royo en estado de gracia.

Cerró al alza la primera mitad el conjunto blanquiazul y Kevin Torres sacó la varita para, con tres triples, poner la guinda al pastel nada más salir de vestuarios como parte de un parcial ya definitivo de 15-4 (64-40). Para elevar el nivel de la fiesta, Querejeta cerraba el tercer cuarto con un triple imposible desde medio campo.

Jacobs, en su mejor partido desde que llegó a Logroño, se sumó a las celebraciones y ponía en el marcador del Palacio un resultado abrumador (80-52) con solo siete minutos por delante en un cierre de partido de lo más placentero.

Está muy bien poder disfrutar de la tranquilidad de tener los deberes hechos mucho antes de terminar el partido, sin angustias finales. Es lo que tiene hacer muy bien las cosas, como lo hizo el mejor Clavijo en tiempos.