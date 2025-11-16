Mazaira acribilla al LogroBasket

No tiene suerte el LogroBasket Logi7. El conjunto blanquirrojo saca lo mejor de las estrellas de la liga. Hace unas cuantas jornadas era Alo Marín ... el que se lucía con una actuación espectacular que fue fundamental para que Morón se llevara el triunfo del polideportivo de Lobete. El veterano escolta gaditano firmaba 27 puntos, con seis triples en ocho intentos, para 31 de valoración.

Este domingo fue Álex Mazaira el que dio un recital de lanzamiento y anotación para sentenciar a los blanquirrojos. Excelente en la primera mitad, sacó la metralleta para destrozar las ilusiones de los locales en los últimos cinco minutos y dar al Cáceres Patrimonio de la Humanidad la victoria por 79-88.

Acabó con 36 puntos, ocho triples (quince anotó el Cáceres, con una serie que se acercó al 50% de acierto), cinco rebotes y 33 de valoración. Una exhibición. No estuvo solo, porque el ex del Clavijo Albert Lafuente movió a su equipo con solvencia y acompañó en la anotación (19 puntos y 12 asistencias) para ser el complemento perfecto. El tercer mosquetero fue Leveque (12 puntos y 11 rebotes), otra pesadilla en las proximidades del aro. El cinco inicial extremeño, de los mejores de la categoría, llevó el peso absoluto del choque para los visitantes ya que solo los cinco puntos de Foreman llegaron desde el banquillo.

Lo de Mazaira en la primera parte fue un escándalo. La calidad del alero orensano está fuera de cualquier discusión, pero sobre la pista de Lobete lo suyo fue una fiesta, con 19 puntos y cinco triples anotados en siete intentos. Y pese a todo, el LogroBasket aguantó bien el acierto del gallego con un juego coral en esos dos cuartos muy animados.

LogroBasket Logi7 Knowles (4), Infante (14), Obajo (14), Sall (9) y Montero (10) -cinco inicial-; Serrato (2), Bird-Jelinek (10), Niang (2), Arévalo (6) y Plitzuweit (8). 79 - 88 Cáceres Patrimonio de la Humanidad Palazuelos (11), Mazaira (36), Leveque (12), Strikker (5) y Lafuente (19) -cinco inicial-; Mendes, García, Santos, Foreman (5) y Marina. Parciales 21-21, 37-42 (descanso); 58-61 y 79-88 (final).

Árbitros Cotta y Sánchez. Sin eliminados.

El primer parcial lo abrió Mazaira con un triple, como no podía ser de otro modo. A partir de ahí, el Cáceres marcó el ritmo pero el LogroBasket le seguía de muy cerca. Sall y Obajo intentaban equilibrar fuerzas con un buen trabajo bajo los aros y Plitzuweit cerraba el cuarto con un triple que igualaba el duelo. Arévalo ponía a los suyos por delante por vez primera nada más continuar el partido (21-23). Se movió en los siguientes minutos el marcador sin demasiada velocidad en un partido que se aceleró en exceso hasta la precipitación, aunque el cuadro visitante logró serenarse y acertar en el tramo final del parcial.

La jugada polémica llegó con el lanzamiento desde medio campo de Serrato cuando sonaba la bocina del final. El balón entró pero, tras consultar con la mesa, los colegiados decidieron no dar por válida la cesta con el consiguiente enfado de Nacho Arbués, que recibió una técnica por sus protestas.

Cuatro puntos de Mazaira tras la salida de vestuarios dieron la máxima momentánea al Cáceres (37-46), pero los blanquirrojos volvieron a reaccionar hasta volver a ponerse por delante nada más entrar en el cuarto decisivo (63-61). Cada intento de escapada extremeña era abortada por el ímpetu local... hasta que volvió a emerger Mazaira. Tres triples consecutivos (dos del gallego y uno de Strikker) permitieron a los de Jacinto Carbajal dar el tirón definitivo. El octavo acierto del orensano puso la puntilla a los blanquirrojos. No podía ser de otra forma.