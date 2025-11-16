LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Plitzuweit penetra a canasta ante la defensa cacereña. Miguel Peche
Baloncesto

Mazaira acribilla al LogroBasket

El alero gallego dio un recital de tiro en Lobete y anotó 36 puntos, con ocho triples, para facilitar la victoria del Cáceres ante los blanquirrojos

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

No tiene suerte el LogroBasket Logi7. El conjunto blanquirrojo saca lo mejor de las estrellas de la liga. Hace unas cuantas jornadas era Alo Marín ... el que se lucía con una actuación espectacular que fue fundamental para que Morón se llevara el triunfo del polideportivo de Lobete. El veterano escolta gaditano firmaba 27 puntos, con seis triples en ocho intentos, para 31 de valoración.

