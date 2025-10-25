LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sonia Tercero
Baloncesto

El LogroBasket quiere trasladar a la liga la victoria ante el Cáceres en la Copa España

Se miden dos recién ascendidos pretenden alcanzar la salvación al final del curso y, si puede ser, hacerlo de una forma relativamente tranquila

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:40

Comenta

Círculo Gijón Baloncesto frente a LogroBasket Logi7. Pabellón Presidente Adolfo Suárez, 20.00 horas. Suena a duelo entre dos equipos con los mismos objetivos. Dos ... recién ascendidos que pretenden alcanzar la salvación al final del curso y, si puede ser, hacerlo de una forma relativamente tranquila, sin esperar a resultados cruzados en la última jornada o en el terriblemente cruel 'play out'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  2. 2

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  3. 3

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  4. 4 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones
  5. 5

    Una amiga íntima de la víctima niega que quisiera separarse: «Él siempre estaba pendiente de ella y ella de él»
  6. 6

    El vuelo a Madrid cambia de avión: así era el CRJ-200 y así es el ATR 72
  7. 7

    El Cubo del Revellín sólo abrirá los fines de semana con la custodia de la Policía Local
  8. 8 Afecciones en la N-232 del 27 al 30 de octubre por la pavimentación de la A-68
  9. 9

    Las licencias de obra y primera ocupación enfrentan a constructores y Ayuntamiento de Lardero
  10. 10

    La guardería de Albelda mantendrá el comedor «hasta que se agoten las existencias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El LogroBasket quiere trasladar a la liga la victoria ante el Cáceres en la Copa España

El LogroBasket quiere trasladar a la liga la victoria ante el Cáceres en la Copa España