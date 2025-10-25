El LogroBasket quiere trasladar a la liga la victoria ante el Cáceres en la Copa España

Círculo Gijón Baloncesto frente a LogroBasket Logi7. Pabellón Presidente Adolfo Suárez, 20.00 horas. Suena a duelo entre dos equipos con los mismos objetivos. Dos ... recién ascendidos que pretenden alcanzar la salvación al final del curso y, si puede ser, hacerlo de una forma relativamente tranquila, sin esperar a resultados cruzados en la última jornada o en el terriblemente cruel 'play out'.

Los asturianos, de momento, ya se han estrenado en Segunda FEB. Lo hicieron en su anterior partido en casa ante el Jaén.

Todavía no conoce el triunfo el conjunto dirigido por Nacho Arbués en la fase regular. Ahora bien, el conjunto logroñés demostró en la Copa España que sigue avanzando por el buen camino tras derrotar en el polideportivo de Lobete al potente Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

Los logroñeses completaron un buen partido en el que supieron aguantar a los extremeños, mantenerlos a raya pese a su poderío interior, y acabar sentenciando el choque pese a un último arreón visitante que a punto estuvo de llevar el partido a la prórroga.

Fue una alegría el triunfo, pero el equipo blanquirrojo sabe que la Copa España no es su torneo, que lo verdaderamente importante es lo que haga en un Grupo Oeste que ya ha brindado más de un resultado sorprendente en las tres primeras jornadas.

Por eso, los capitalinos quieren trasladar esa victoria copera a la liga para tomar aire justo en la semana previa del derbi regional ante el Clavijo.

Todos los entrenadores de la categoría repiten en su discurso la dificultad que supone ganar fuera de casa en Segunda FEB pero el LogroBasket necesita que el primer triunfo de su historia en esta competición llegue cuanto antes. Un cuarto tropiezo le empezaría a dejar ya en el furgón de cola de la tabla clasificatoria, un lugar del que es complicado salir. Son solo catorce equipos los que componen el Oeste y la fase regular no espera a nadie y se encarga de devorar equipos al mínimo despiste. El juego ante el Cáceres avala a los logroñeses, toca ahora refrendarlo en Gijón.