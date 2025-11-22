El LogroBasket necesita llevar su inercia copera a la liga

Luismi Cámara Logroño Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:32 Comenta Compartir

El LogroBasket Logi7 vivió otro subidón copero esta semana ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Solo el triunfo del Morón impidió que la fiesta fuera completa y que el triunfo blanquirrojo supusiera, además de un inyección de moral, una inyección económica de 15.000 euros.

Ahora, Nacho Arbués y los suyos quieren y necesitan trasladar esa inercia positiva de la Copa España a la liga ya que el conjunto logroñés tan solo ha cosechado un triunfo en las siete jornadas disputadas hasta el momento de la fase regular. Es evidente que el equipo riojano es competitivo porque ha sumado ya cuatro triunfos ante rivales de Segunda FEB en el torneo del KO.

Arbués no ha tenido demasiado tiempo para preparar el partido de esta noche (20.00 horas) ante el Toledo en el pabellón Javier Lozano. Sin embargo, el técnico blanquirrojo sabe que la victoria supone un paso adelante de cara a elevar la moral y el nivel de los suyos y es momento de hacerlo efectivo en la liga. Para sumar el segundo triunfo del curso, el cuadro blanquirrojo debe contar con la aportación de algunos jugadores que todavía no han mostrado el rendimiento esperado y que deben ser importantes en las rotaciones del míster zaragozano.

El Toledo, adversario de hoy, marcha con tres triunfos y cuatro derrotas y tiene algunos jugadores diferenciales, como Víctor Moreno, Sergio Mendiola y Jorge Lafuente. El escolta (13,3 puntos) aporta anotación desde el exterior; el pívot ilicitano impone sus 2,12 metros bajo los aros (14,1 puntos y 6,7 rebotes) y el veterano alero suma en todas las facetas del juego (6,6 puntos, 7,6 rebotes y 6,9 asistencias).

