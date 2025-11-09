El LogroBasket muere desde el triple en Córdoba

Llegaba muy mermado el LogroBasket Logi7 a Córdoba para medirse al un Coto invicto. Y apostó Nacho Arbués por un plan de partido tan ambicioso ... como arriesgado: vivir o morir desde el triple. No salió como hubieran deseado los riojanos ya que no estuvieron acertados desde la larga distancia y cayeron por 68-58 ante un conjunto local que aprovechó las posibilidades de una plantilla mucho más profunda y un juego más equilibrado para seguir contando sus partidos por victorias.

No se rindió nunca el cuadro blanquirrojo pero era una empresa casi imposible sacar algo positivo de tierras andaluzas.

Y eso que comenzó de la mejor forma, con el recién llegado Knowles, que anotó ocho de los primeros nueve puntos de los suyos ante unos locales a los que les costó llegar al partido. Trabajaba mucho atrás el LogroBasket y lo fiaba todo adelante a sus tiradores (acabó con siete aciertos de 35 intentos). Le sirvió durante trece minutos, hasta que Córdoba se puso por vez primera por delante. Los andaluces ya no abandonaron el mando del choque y esperaron a que el rival cayera como fruta madura. Sumaba por dentro y por fuera Coto y dominaba el rebote en las dos canastas.

Con el partido ya controlado al descanso, siguió con la labor de desgaste a la vuelta de vestuarios y alcanzó la máxima ya en el último parcial (58-39). Ahí se dejó llevar ante un orgulloso equipo logroñés en el que Arbués dio entrada en los últimos segundos a los canteranos Pacífico y Garzón, que habían completado la limitada expedición blanquirroja.