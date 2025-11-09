LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Baloncesto

El LogroBasket muere desde el triple en Córdoba

Los blanquirrojos afrontaron el partido lastrados con muchas ausencias

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

Llegaba muy mermado el LogroBasket Logi7 a Córdoba para medirse al un Coto invicto. Y apostó Nacho Arbués por un plan de partido tan ambicioso ... como arriesgado: vivir o morir desde el triple. No salió como hubieran deseado los riojanos ya que no estuvieron acertados desde la larga distancia y cayeron por 68-58 ante un conjunto local que aprovechó las posibilidades de una plantilla mucho más profunda y un juego más equilibrado para seguir contando sus partidos por victorias.

