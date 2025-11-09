El LogroBasket se mide en Córdoba al equipo más en forma de la categoría

Le toca al LogroBasket Logi7 afrontar esta mañana una de las salidas más complicadas del curso y uno de los viajes más largos. Los capitalinos ... viajaron a tierras andaluzas para medirse en el Palacio de Vista Alegre (12.00 horas) al Coto Córdoba, el único equipo imbatido de los dos grupos de Segunda FEB.

Los hoy locales cuentan por victorias las cinco jornadas que han disputado hasta ahora. La última de ellas tuvo un especial mérito ya que fue en la cancha del Biele Iraurgi en el duelo de equipos que todavía no conocían la derrota. En Azpeitia, una de las canchas con más solera y complicadas de la liga, ganó por un ajustadísimo 74-76 para alcanzar el cinco de cinco.

Esta mañana recibe a un LogroBasket dispuesto a dar la sorpresa pese a las bajas que acumula la plantilla liderada por Nacho Arbués. Los blanquirrojos han sufrido una plaga de lesiones que ha mermado mucho su 'roster' en las últimas semanas.

Por eso, los capitalinos han decidido incorporar a un viejo conocido para reforzar al equipo. Charles Knowles llega a Logroño para dar un rendimiento inmediato en una entidad que ya conoce. Tras una larga etapa en la Liga EBA, el alero de Chicago ha jugado en Segunda FEB y esta misma campaña ha contado con un contrato temporal en Ponferrada. En tierras riojanas disputó la temporada 2022/23 dejando un buen recuerdo, lo que le ha servido para que el club blanquirrojo haya recurrido a él.

Dentro del buen hacer de los pupilos de Gonzalo Rodríguez destaca el metepuntos estadounidense Ja'Monta Black. El escolta del Coto Córdoba es uno de los mejores anotadores del Oeste, con 15,6 puntos, gracias a un excelente porcentaje en sus tiros de dos (72,7%) y su acierto desde el triple, desde donde se prodiga con frecuencia. Además, colabora con los interiores en el rebote, ya que suma 5,4 rechaces por encuentro.