El LogroBasket se consuela con la Copa

Se estaba convirtiendo en una mala dinámica habitual. El LogroBasket Logi7 peleaba y competía pese a las bajas pero acababa cediendo en los últimos minutos. ... Ayer le dio la vuelta en la Copa España ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Ganaron los capitalinos por 76-74 y se clasificaron para los cuartos de final, donde se medirán al Ourense de Primera FEB, de nuevo en el polideportivo de Lobete, el 7 de enero.

Quería Nacho Arbués aprovechar este partido para que sus jugadores recuperaran la confianza después de varias jornadas difíciles, pero el que mejor empezó posiblemente era el que menos lo necesitaba. Iker Montero, el mejor anotador de este LogroBasket se encargó de marcar tres triples en otros tantos intentos y lideraba la ofensiva de los locales en un primer cuarto en el que llevaron la iniciativa, aunque la superioridad en el rebote de los leoneses les mantenía siempre con opciones de darle la vuelta y tomar el mando.

Los dos equipos intentaban correr pero ya en el segundo parcial esa velocidad se convirtió por momentos en precipitación por ambos lados.

LogroBasket Logi7 Arévalo (2), Infante (4), Obajo (6), Niang (7) y Montero (24) -cinco inicial-; Serrato, Bird-Jelinek (3), Sall (14), Knowles y Plitzuweit (16). 76 - 74 Cultural y Deportiva Leonesa Deng (10), Mckay (11), Cebolla (6), Amadasun (4), Llamas (2) -cinco inicial-; Hayman (17), Orenga (4), González, Bultó (6), Domínguez (10) y Van der Heijden (4). Parciales 19-18, 39-42 (descanso), 52-57 y 76-74 (final).

Árbitros Martínez, Gallego y Berbeira. Eliminado Amadasun.

La primera en templarse fue la Cultural que, con siete puntos consecutivos, contaba con la primera renta reseñable que llegó a ampliar hasta los nueve puntos antes del descanso (33-42). Hacía la goma el LogroBasket y dejaba todo abierto de camino a los vestuarios con un triple sobre la bocina de Infante.

Se atascó el partido tras el retorno. Poca puntuación y solo las soluciones individuales permitían sumar a unos y otros, con Plitzuweit acertando para los blanquirrojos. 13-15 acabó el tercer parcial, con Mckay esta vez anotando de tres para los visitantes.

No había grandes rentas porque ninguno de los dos las merecían. Si le costaba anotar a uno, más dificultades todavía tenía otro. Pero dio un pasito adelante el LogroBasket y Niang apareció por fin para poner por delante a los suyos después de muchos minutos (59-57).

Recuperaron los leoneses... y los de Arbués también. La cultural se agarraba a Hayman, el LogroBasket a Montero. Empate a 70 y el pase en dos minutos. Montero. Los tiros libres pusieron la emoción al final. La Cultural falló en el saque para buscar empatar o ganar y los locales siguieron ganando en una Copa en la que encuentran el consuelo de los problemas ligueros.