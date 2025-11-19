LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iker Montero, con el balón, fue el mejor de los logroñeses. Juan Marín
Baloncesto

El LogroBasket se consuela con la Copa

Los capitalinos alcanzan los cuartos de final tras batir a la Cultural Leonesa y se medirán en la siguiente ronda al Ourense de Primera FEB

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

Se estaba convirtiendo en una mala dinámica habitual. El LogroBasket Logi7 peleaba y competía pese a las bajas pero acababa cediendo en los últimos minutos. ... Ayer le dio la vuelta en la Copa España ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Ganaron los capitalinos por 76-74 y se clasificaron para los cuartos de final, donde se medirán al Ourense de Primera FEB, de nuevo en el polideportivo de Lobete, el 7 de enero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  2. 2

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  3. 3

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  4. 4 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  5. 5 Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño
  6. 6 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma
  7. 7

    Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro
  8. 8 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  9. 9 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera del mundo
  10. 10 Salud activa un punto de vacunación sin cita previa ante el incremento temprano de la gripe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El LogroBasket se consuela con la Copa

El LogroBasket se consuela con la Copa