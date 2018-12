Llull, protagonista del clásico en Madrid

El Real Madrid afronta el segundo clásico de la temporada, ahora en Euroliga y en casa (21.00 horas), con los 'fichajes' de Sergio Llull, que no jugó por unas molestias en la rodilla, y Trey Thompkins, que hace un par de semanas no estaba dado de alta en la liga Endesa. Hace dos temporadas que el Barcelona no le gana al Madrid en Euroliga, ni en su casa ni fuera.

Y por contra el Madrid no ganó la pasada campaña al Barça en Liga y ésta ya ha perdido en el Palau. Real Madrid y Barcelona están dentro del Top 8 de la clasificación, con los madrileños sólo con dos derrotas e intentando abrir brecha dentro de este selecto grupo para tener un pequeño margen de tranquilidad. Además, hoy también juega el Baskonia. Los vascos inician este jueves ante el Maccabi, en Tel-Aviv, su particular maratón de siete partidos antes de que finalice 2018 entre Euroliga y Liga Endesa. Sólo dos de esos duelos serán en Vitoria.