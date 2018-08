«Me gusta estar en contacto con la defensa, me gusta que me peguen» Tomás Moreira se emplea en defensa ante Juan del Arco en el entrenamiento de ayer. :: miguel herreros El gallego es una de las caras nuevas este año y peleará por hacerse con la titularidad en el pivote Tomás Moreira Pivote del C. de Logroño ELOY MADORRÁN LOGROÑO. Jueves, 2 agosto 2018, 23:26

El pivote gallego es una de las caras nuevas en el Ciudad de Logroño. Tomás Moreira (Vigo, 22/08/1992) da un salto de calidad al pasar de Puente Genil a Logroño, un equipo con más aspiraciones. Junto a Kusan y al cubano Claudio Ramos cubrirán la posición de pivote a las órdenes de Miguel Ángel Velasco.

- ¿Cómo ha ido la primera semana de entrenamiento?

- Cansada, como tiene que ser (risas), pero muy bien. Me está gustando mucho el equipo, cómo estamos entrenando, los compañeros muy bien... Así que cansado pero muy contento.

- ¿Conocía ya a alguno de sus nuevos compañeros?

- Conocía a Javi (Muñoz) de jugar con él en Aranda y al resto pues de jugar contra ellos estos años. Hay gente nueva pero nos estamos adaptando muy bien. Creo que podemos hacer algo bonito este año.

- En lo personal, ¿cuáles son sus objetivos?

- Yo siempre intento mejorar año a año. Creo que lo voy consiguiendo. Llevo poco jugando en Asobal pero lo importante es mejorar año a año. Quiero ser más determinante, ayudar al equipo a que esté lo más arriba posible y ese es el principal objetivo, mío y de todos.

- Ha vivido un salto de calidad al pasar de Puente Genil a Logroño, un equipo que aspira a estar en Europa. ¿Esto le refuerza?

- Sí, estaba en vacaciones y ya tenía ganas de empezar la pretemporada porque Logroño es un equipo que está arriba, que lucha por cosas muy bonitas y a todos nos gusta estar en estos equipos. Estoy muy motivado.

- Lleva pocas temporadas en Asobal, pero desde Logroño llevan años siguiéndole.

- Sí, sí. Algo estaré haciendo bien (sonríe). Tenía muchas ganas de venir porque me habían hablado muy bien del club, de la ciudad... por ahora va muy bien todo.

- Hay diferentes tipos de pivotes: los que ganan la posición, los que buscan el desmarque, los especialistas defensivos... ¿usted cómo se definiría?

- Yo soy de ganar la posición. A mí me gusta estar en contacto con la defensa, me gusta que me peguen y ganar la posición. Es lo que mejor se me da.

- ¿Y que le parece el calendario, sobre todo el comienzo liguero?

- Es un inicio duro, pero también bonito. Al final vas a tener que jugar contra ellos antes o después. ¡Que vengan cuando quieran que intentaremos ganarles! Si seguimos entrenando como hasta ahora van a pasar cosas muy bonitas.

- ¿Hay ganas de Supercopa y de empezar ya la temporada?

- Cuando empiezas a correr lo primero que piensas es «que empiece ya la competición» porque lo que nos gusta es jugar a balonmano y claro que tenemos ganas de jugar. Pero antes hay que pasar por esto (señala el circuito físico que acaba de terminar).