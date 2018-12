EUROLIGA El Gran Canaria de Víctor García sigue en racha EFE Sábado, 15 diciembre 2018, 00:36

las palmas. El Herbalife Gran Canaria logró su segundo triunfo consecutivo en la Euroliga con su nuevo técnico, Víctor García, ante el Buducnost Podgorica (95-85), en un encuentro en el que consiguió sustanciales ventajas aunque acabó pasando algunos apuros al final. En el primer cuarto, el encuentro se mantuvo bastante igualado, hasta que llegado el meridiano un 3+1 convertido por Suad Sehovic hizo que Buducnost lograse 4 puntos de renta (10-14), pero el Gran Canaria, con un Pasecniks muy acertado en ataque, volteó el marcador y acabó este primer parcial con seis de ventaja (26-20).

En el tramo final no peligró la victoria local. Aún así, los pupilos de Dzikic se pusieron 12 abajo (91-79) con poco más de dos minutos por disputarse, por lo que el técnico local, que no paró de rotar a sus jugadores para que llegasen lo más frescos posible al partido de liguero de mañana ante el Joventut, pidió tiempo muerto. Un triple de Nikolic puso el marcador en 91-82 a falta de 1.39, y Popovic elevó con otro lanzamiento de tres la emoción (91-85), pero el Herbalife Gran Canaria no dejó escapar el triunfo.