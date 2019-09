LIGA DIA El Gernika derrota al Promete en su primer partido de pretemporada LA RIOJA LOGROÑO. Domingo, 8 septiembre 2019, 13:06

El Campus Promete no pudo reaccionar a tiempo y cayó ante el Lointek Gernika (71-64) en su primer amistoso de pretemporada. Las logroñesas, además de no contar con toda la plantilla, llegaron tarde al partido. Sin apenas darse cuenta, la diferencia había llegado a diez puntos al final del primer cuarto (22-12). La brecha creció en el segundo cuarto (42-29) y se disparó en el inicio del tercero (46-29). Las riojanas no encontraban aro y sufrían en defensa.

Tocaba apretar y cambiar la dinámica y las de Jacinto Carbajal lo lograron en la recta final. Presionaron más, cerraron la zona y empezaron a limar las diferencias, aunque fue en la recta final cuando se vio al mejor Promete.

Las recién incorporadas Dongue y Ani Calvo y cinco puntos consecutivos de Maja Stamenkovic pusieron a las riojanas a seis puntos (62-56) a falta de seis minutos. Más se acercaron las de Carbajal (65-61) pero las vascas aguantaron el embate final y lograron evitar la reacción del Campus Promete, que dio buena imagen a pesar de la derrota. Hoy, las logroñesas lucharán por el tercer puesto del Hotel Gran Bilbao contra el Barakaldo, que perdió ayer ante el IDK Gipuzkoa.