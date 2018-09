BALONCESTO Pau Gasol piensa en el Mundial y los Juegos COLPISA. Jueves, 6 septiembre 2018, 09:54

«A mí no me gusta ser normal. Me gusta ser excepcional», sentenció ayer Pau Gasol, que con 38 años y tras haberlo ganado todo con la selección, salvo un oro olímpico, no piensa en la retirada e insiste en que si se encuentra «físicamente bien», quiere jugar no sólo en el Mundial de China 2019, sino los Juegos de Tokio 2020.